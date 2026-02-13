青海司機春節載全家35人雲南旅遊：每人交2千，自備百斤麵粉大米

近日，青海一家35口人開大巴自駕游登上熱搜，惹網民羨慕。西寧的旅遊巴司機趙雄為彌補家人缺失的陪伴，趁春節假期，載全家34人從青海西寧赴雲南西雙版納旅遊。



一家人AA制，每人2000元（人民幣，下同），自備百斤麵粉、大米等各種糧食物資，2月7日出發，計劃2月20日農曆正月初四回到西寧。



趙雄一家35口人合影。（極目新聞）

趙雄駕駛旅巴，載一家人從青海出發。（抖音@四月呀）

每人2000元人仔 耗時14天游4地

《極目新聞》報道，趙雄任職旅巴司機已近10年。其擔任「導遊」的堂妹趙霞介紹稱，他們的自駕旅行團由17個孩子、7名中老年人和11個年輕人組成，團隊成員年齡最大的75歲，最小的6歲，自駕車輛是趙雄所在公司的旅遊大巴，費用AA制，每人2000元。她的弟弟和另一位堂哥為團隊贊助了2萬餘元。

一家人到達雲南石林。（抖音@四月呀）

一家人此行計劃2月7日從西寧出發，目前已抵達雲南昆明，短暫停留後將繼續啟程前往西雙版納，再途經貴州、重慶等地回到西寧，預計2月20日農曆正月初四回到西寧。趙霞說，他們將在西雙版納住4晚，回程時會去貴州看黃果樹瀑布，再去重慶逛洪崖洞、吃火鍋。

團隊分工明確 自備百餘斤糧

一家人自備50斤麵粉、50斤大米及土豆、粉條等糧食。（極目新聞）

一家人旅途中自己做飯。（抖音@四月呀）

團隊裏除了導遊趙霞，其他人也各自有不同的分工，包括司機、財務、廚師，還有專人維持秩序。趙霞表示，為了這次出遊，各家在出發前半個月就開始籌劃，他們採購了50斤麵粉、50斤大米和若干土豆、粉條、牛肉以及可長時間儲存的饃和饢，還準備了廚具，「我們會去品嘗一些地方的特色美食，大多數情況都是我們自己做飯」。

一家人到達雲南大理，小孩在洱海邊騎車。（抖音@四月呀）

孩子們玩遊戲。（極目新聞）

趙雄稱，這是他第一次載家人出去旅遊，「這種感覺很溫暖，也很自由」。此次旅途中，他和父親兩人輪換開車，考慮到長輩的身體，他們每天安排的行程不會超過300公里，路途中也會走走停停。這一大家族出行引網民羨慕，「堪稱今年春節最棒的家族旅行團」。