疑擅闖未開放區域致3人被困1人失聯　雲南雨崩村行山路線遭封

雲南德欽縣著名的行山聖地雨崩村，於近日發生山難意外。有行山愛好者發帖稱有4人在嘗試挑戰行山路線「神湖PLUS」時被困。2月11日，當地相關部門表示，被困４人中有３人已獲救，還有1人在尋找中。相關部門強調，目前是雪季，不建議行山愛好者前往雨崩的未開發區域。



雨崩村位於雲南梅里雪山東麓德欽縣雲嶺鄉境內，四面羣山簇擁，地理環境獨特 ，海拔3000米，僅通過一條驛道與外界相通。（多維新聞）

據《上遊新聞》報道，2月9日晚間，4名行山愛好者在挑戰海拔約4700米的「神湖PLUS」路線時遇險被困。截至2月11日，救援行動仍在進行中，目前已有3人獲救下撤，仍有1人失蹤。最初網上有傳聞指事故是由雪崩引起，但當地部門於11日澄清並非雪崩導致意外。

10日，消防人員在救援途中。（上遊新聞）

４人擅闖海拔4700米「奪命禁區」

公開資料顯示，雨崩村位於「藏區八大神山」之一的梅里雪山東麓，而由尼色、神瀑、冰湖、神湖等多條路線組成的雨崩行山路線，更是被譽為國內「史詩級」行山路線之一。

雨崩行山路線攻略。（小紅書截圖）

據了解，本次出事的「神湖PLUS」線，並非景區開發的成熟路徑。據業內人士介紹，傳統的神湖線往返約12公里，路線終點在海拔約4450米的神湖，整體海拔落差高達1450米，而「神湖PLUS」則需繼續向上攀升至4700米的啞口，路況極度險要。

德欽縣公安部門稱，官方並不承認神湖及「神湖PLUS」這類由「驢友」自行開發的路線。目前正值雪季，當地消防救援人員已動用無人機進行大規模搜索。有同在雨崩的住客透露，失聯的小組甚至疑未攜帶頭燈便在淩晨出發，安全意識薄弱或是釀成意外的主因。

救援人員使用無人機尋找失聯者。（上遊新聞）

涉事路線遭封 德欽當局緊急呼籲：切勿進入未開發區域

事故發生後，雨崩村已緊急封閉「神湖PLUS」線。雲嶺鄉政府及德欽縣應急管理局強調，目前高海拔地區積雪嚴重，極度不建議遊客前往冰湖、神湖等未開發區域，呼籲行山者僅維持在開發成熟的「神瀑」路線。

10日，多位網民發帖稱，雨崩「神湖PLUS」線路已經被封。（上遊新聞）

德欽消防提醒，僅在2月首兩天，當地已處理3宗遊客迷路被困事件。行山者應嚴格遵守區域管理規定，切勿因盲目追求「打卡」而擅闖高風險禁區。