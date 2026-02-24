貝加爾湖車輛沉湖8死事發影片曝光　僅數分鐘沒頂　1人抓繩索逃生

俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）2月20日發生汽車落水意外，一輛載有8名中國遊客的車輛因冰面破裂沉湖，其中1名中國遊客成功逃生，其餘7名中國遊客及1名俄羅斯司機溺亡。



俄羅斯媒體日前曝光事故一刻的影片，畫面顯示，涉事汽車在約3米寬的冰縫中快速下沉，車內唯一倖存者抓住救援繩索掙扎求生，最終成功脫險。



意外發生時，附近有人前往救援，但車輛下沉太快，實在沒有辦法救援。（網絡圖片）

畫面顯示，車輛下沉時，疑似有一人抓住了施救繩索。（網絡圖片）

僅兩三分鐘 車輛沉入18米深的湖底

2月22日，俄羅斯媒體發佈沉湖瞬間影片，畫面顯示車輛緩慢下沉，疑似有一人抓住了施救繩索。雖然湖面上圍著一些人，但大家看到車輛下沉也是無計可施，另外也看到有人急匆匆拿著救援繩索冲向下沉車輛，試圖救人。

《揚子晚報》報道，一名當時在現場的中國遊客表示，意外發生時，附近車輛上男性基本都前往救援，但車輛下沉太快，僅兩三分鐘就沉入湖中，實在沒有辦法救援。

唯一的倖存者是一名江蘇籍男子，他在車廂被湖水淹沒前的最後一刻，成功打開右後車門，並抓住了其他遊客拋出的繩索，因而獲救。

俄方打撈遇難者遺體。（揚子晚報）

當時周邊遊客第一時間用繩索嘗試施救。然而，由於水溫接近攝氏0度，加上車輛下沉過快，其餘7名中國遊客和俄羅斯司機未能脫困，最終溺斃。

近期貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛仍違規駛入。目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而加速通過，直接導致事故發生。

貝加爾湖在事故發生前，冰面已經出現裂縫。（楊子晚報）

涉事俄籍司機疑私下接單。（揚子晚報）

據俄方稱，車輛司機為44歲伊爾庫茨克州奧爾洪島當地居民，從事私人載客等服務，據稱他以遠低於市場價接單，非正規旅行社。所有中國遊客均為獨立遊客，未通過正規旅行社報名，數據來自酒店登記。