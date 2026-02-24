中國商人土耳其遭綁架殺害　警揭女友人做內應設局引誘　10人落網

今年1月，38歲中國商人王某在土耳其被綁架殺害，其加密貨幣賬戶的資金被大量轉走。警方日前披露案情細節，一名女性友人利用餐敘引誘王某，期間不斷通風報信，並在王某遭4名男子強行擄走時假裝不知情。目前，包括涉案女子等10名疑犯已落網。



《新京報》報道，疑犯從伊斯坦布爾機場開始跟蹤王某，確認他1月19日與一名女性朋友用餐。

警方調查發現，該名女子一直在用手機發訊息，每當王某看向她時，就會放下手機。兩人走出餐廳準備上車離開時，4名疑犯將王某塞入另一輛車中。

女性友人利用餐敘引誘王某，期間不斷通風報信。（影片截圖）

王某準備上車離開時，被4名男子塞入另一輛車。（影片截圖）

綁架過程中，該女子蹲地裝作毫不知情，隨後2名疑犯坐上王某的車輛。兩車前往一處短租住所，王某的車在數小時後被遺棄在另一地點。

王某的律師向當地警方報案其失蹤。數日後，警方在田地發現王某的遺體，其手腳和嘴都被膠帶捆綁，頭部遭硬物重擊，被垂直埋入土中。

王某遭綁架殺害。（影片截圖）

報道稱，疑犯與王某有債務糾紛，他們搶走手機並從其加密貨幣賬戶中提取大量資金。該女子與其他疑犯串通引誘王某，案發當日逃離土耳其並向王某律師謊稱被騷擾。

其他疑犯出境後，國際刑警組織發逮捕令。目前，包括女子和9名男子在內的疑犯已被捕。