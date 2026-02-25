春節出遊魂斷異鄉　49歲中國遊客馬來西亞下海游水溺斃

過年出國旅遊成噩夢！2月20日，一名49歲中國籍男遊客在馬來西亞溺水身亡。



据馬來西亞newswav報道，2月20日，這名中國籍男遊客在浮羅交怡丹絨魯海灘（Pantai Tanjung Rhu）與家人戲水時失蹤，直至次日才找到遺體，確認已溺亡。

救援隊伍向失蹤男子家人了解情況。（Facebook）

救援隊伍展開救援。（newswav）

報道稱，當日死者與兒子一同下海游泳，期間兒子發現父母突然失去蹤影，僅見其帽子漂浮在海面上，尋找未果後，立即向下榻酒店求助，隨後當地消防及拯救局展開搜救行動。

直到第二日早晨，救援隊伍在距離事發海域約50米外的查邦島（Pulau Cabang）附近海面尋獲男子遺體，惟當時他已無生命跡象。遺體被發現時呈俯臥狀態，漂浮在海面上。

據馬媒報道，死者來自中國，當日他與妻子及兩名孩子在海灘游玩。當地警方表示，遺體已送往蘇丹後瑪麗哈醫院太平間進行剖驗，案件仍在進一步調查中。