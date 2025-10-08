中馬聯合軍演將在馬來西亞海域舉行　解放軍從香港等3地軍港出征

據中國國防部今日（10月8日）發佈，中國與馬來西亞將於10月中下旬在馬來西亞及其附近海域舉行「和平友誼-2025」聯合演習。今日上午，中方參加演習部隊分別從湛江、三亞、香港三地軍港出征，通過海上運輸方式前往馬來西亞。



10月中下旬，「和平友誼-2025」聯合演習將位馬來西亞及其附近海域舉行。此次聯演以「人道主義救援減災與海上安全」為課題，中國和馬來西亞兩國軍隊將派出多軍兵種力量開展聯合實兵演練，邀請其他東盟國家派員觀摩。

本次演習中馬雙方共投入參演兵力1000餘人，輪式車輛、水面艦艇、直升機、無人設備和各型軍械等參演裝備500多台（部、具）。聯演期間還將開展文體交流、艦艇開放等活動。

據悉，這是該系列聯演第6次舉行，旨在深化中國與東南亞國家軍隊務實合作，提升共同應對非傳統領域安全威脅、維護地區和平穩定的能力。該系列演習由中馬共同創始，已成為具有較大地區影響力的聯演品牌。