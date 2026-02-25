福建11歲童高速公路服務區被撞亡　網傳家屬斥小米電動車失控釀禍

2月22日，一名11歲福建男童在高速公路服務區被車輛撞擊身亡，男童家長稱最大的訴求就是查出真相。隨後，有網民爆出疑似男童家屬在網上發文，對方稱肇事車輛為小米電動車，痛斥｢又是該死的小米，又是該死的失控｣，事件諸多疑點引發外界爭議。



《瀟湘晨報》報道，2月22日晚間，福建的王先生駕車帶著妻子、兒子和堂弟，期間在南平市延平區塔前服務區停留時，王先生11歲的兒子被一輛泉州牌照的新能源汽車撞到。這輛汽車突然從刹車狀態起步撞擊，將男童撞至另一輛車車頭，救護車趕到時孩子已身亡。

福建一名11歲男童在高速服務區被車輛撞擊身亡。（網絡圖片）

男童家屬網絡發文，肇事車輛是小米汽車。（網絡圖片）

男童家屬網絡發文，稱小米汽車失控才導致事故發生。（網絡圖片）

事發後，王先生要求查看服務區監控，但被告知監控影片模糊。據王先生堂弟說，當時他隱約看到肇事司機是男性。但之後警方告知肇事司機為女性，事故原因正在調查中。

《大皖新聞》報道，事後王先生有見過肇事司機， 「我在交警隊看到了肇事司機，她沒說什麼，只是一個勁地道歉。」 他稱，希望通過網絡尋找更多事發時的影片，現在最大的訴求就是查出真相，快速懲處。

疑似肇事車為小米汽車 車輛失控釀禍

事件發生後，有網民發現男童家屬在網上發帖稱，肇事車輛是一輛綠色小米電動汽車，痛斥車輛失控才導致事故發生，「我的侄兒死於車禍，兇手對年僅11歲男孩二次碾壓，又是該死的小米，又是該死的失控。」

隨後有網民質疑，「男童親戚看到的是男司機，但交警說是女司機，會不會頂包了？」也有網民發問，「完全想不到是小米su7，之前有人在小米4S店提車就把銷售撞死了，小米汽車加速是不是有問題？」