開年兩月近30家中國村鎮銀行註銷　爆煲事件頻發加速行業洗牌

2026年初，中國村鎮銀行整合進入「快車道」，不到兩個月已有近30家村鎮銀行完成註銷，清理速度顯著快於往年。



分析指出，一方面這類基層金融機構的業務已被全面覆蓋，另一方面，河南村鎮銀行爆雷等事件暴露了其股權結構多元、風控薄弱的隱患，促使監管加速「減量提質」。



內地村鎮銀行大洗牌 開年兩月註銷近30家

近期，金融監管總局許可證信息查詢系統顯示，2026年以來，已有近30家村鎮銀行完成註銷，註銷數量顯著高於去年同期。

不僅各地城商行、農商行紛紛啟動旗下村鎮銀行收編工作，國有大行及股份制銀行也迅速推進旗下村鎮銀行「清零」。

吉林恒泰村鎮銀行被吉林農商銀行吸收合併。（時代週報）

據中國民間金融領域媒體《鳴金網》統計，在中國12家股份制銀行中，光大銀行於今年1月完成了旗下最後3家村行的退出，清零了村行的業務佈局。此外，除招行、廣發等6家從未涉足村行外，華夏銀行也在去年底清零了旗下村行。

在中國12家股份制銀行中，華夏銀行與光大銀行已清零了村行的業務佈局。（鳴金網）

此外浦發銀行是村行退出速度最快的股份行，從原先28家縮減到了13家。村行擁有最多的則是民生銀行，原來有28家，至今仍保有26家且不得清退。

廣州一家村鎮銀行。（網絡圖片）

去年310家村鎮銀行退出佔歷史總量74% 銀行頻「爆雷」加速清退潮

綜合《界面新聞》、《觀察者網》報道，近年來，村鎮銀行正在加速「瘦身」。據統計，2025年全年，共有310家村鎮銀行退出，而自2010年以來總共419家村鎮銀行退出。去年退出的村鎮銀行佔歷史總量近74%。其中135家村鎮銀行被吸收合併、85家被收購，累計超過200家獨立法人退出市場。

2024年4月16日，黑河農商銀行召開全面加強村鎮銀行管理工作會議。（黑河農商銀行）

《鳴金網》分析指出，一方面，村鎮銀行早已完成了歷史使命。這些曾在中國農村地區發揮重要作用的基層金融機構，在郵儲、農信社等現代化銀行體系完成全國各大鄉鎮佈局之後，其原有的業務和職能已被完全覆蓋或替代。

另一方面，中國村鎮銀行的股權結構較為多元，除了作為主發起行的銀行機構外，還引入了大量的民間資本，導致其風險控制和合規管理薄弱的一面逐漸暴露。

江西瑞金光大村鎮銀行已於2月退出，成為今年以來退出市場的25家村鎮銀行之一。（南方都市報）

據《觀察者網》報道，2019年以來，包商銀行、錦州銀行、河南村鎮銀行等中小銀行陸續「爆雷」。其中，2022年，河南省多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣存款被非法騙取、進而無法提取。

據《第一財經日報》報道，時值疫情期間，為阻止有人到當地信訪，河南當局竟利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南當地抑或外地存戶健康碼均被賦予「紅碼」，且類似事件並非個案。

相關新聞：河南村鎮銀行近3000存戶維權遭圍困 爆發警民流血衝突

2025年12月，中央經濟工作會議提出明確繼續着力做好防範化解地方中小金融機構風險，深入推進中小金融機構的「減量提質」。