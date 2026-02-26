中國35歲指揮家李疏瞳紐約車禍逝世　所在樂團以演奏中國音樂聞名

35歲中國音樂家李疏瞳，2月11日在美國紐約遇車禍身亡。警方通報稱，李疏瞳在路邊換輪胎時被貨車撞倒，經送院搶救後不治。



2月24日，巴德音樂學院（Bard College Conservatory of Music）在社交平台發文，證實該校傑出的指揮系教師、青年指揮家李疏瞳遇意外身亡。

李疏瞳。（巴德美中音樂研究院官網）

《紅星新聞》引述警方通報，事發於2月11日晚上11時左右。李疏瞳在結束排練後的回家途中，其車輛在塔科尼克州立大道克林頓鎮段發生爆胎。李疏瞳將車輛「部分停靠在路肩上」，下車更換輪胎期間被一輛駛過的貨車撞倒。

李疏瞳被緊急送到當地醫療中心搶救，但最終因傷勢過重不治身亡。肇事貨車司機在案發後留在現場，並全程配合警方調查。

巴德音樂學院在社交平台發文稱，李疏瞳是學院重要的一員。他不僅是一位出色的音樂家和敬業的教師，更是一位慈愛的丈夫和父親，以及眾人的摯友。他在家人的陪伴下安詳離世。校方宣布，巴德青年中樂團將於3月9日舉行一場免費的紀念音樂會，以此致敬他為美中音樂交流做出的傑出貢獻。

李疏瞳與樂團合照。（巴德美中音樂研究院官網）

報道指，李疏瞳出生於中國內蒙古鄂爾多斯，2013年到美國新墨西哥大學留學，獲得音樂學士學位。2019年到巴德音樂學院攻讀指揮研究生，2021年畢業後立即被巴德學院美中音樂學院聘用，擔任助理指揮，負責巴德民族室內樂團的指揮，一年後升任音樂總監。該樂團以中西樂器融合演奏中國音樂而聞名。

在進入巴德學院之前，李疏瞳的履歷已極具國際視野。2017年至2019年，他在新墨西哥州創立「音樂家為音樂家」交響樂團，先後策劃並指揮19項藝術計劃及38場公開音樂會。此外，李疏瞳曾擔任阿爾伯克基交響樂團首席指揮，並與香港中樂團、紐約中國廣播網民樂團、索菲亞愛樂樂團以及保加利亞、意大利等多家知名國際樂團及劇院保持深度合作。