成年男性申請在俄長居須在軍隊至少服役1年　中領館：審慎決定

近日，中國駐符拉迪沃斯托克（又譯海參崴）總領事館發文提醒領區中國公民留意俄長期居留許可辦理新規。新規規定，18-65歲在俄長期居留男性，須同意在俄軍事單位等至少服役1年。



2月24日，中國駐符拉迪沃斯托克總領館網站發佈《提醒領區中國公民留意俄長期居留許可辦理新規》。

中領館稱，根據2025年11月5日俄羅斯總統普京簽署的《關於受理加入俄羅斯聯邦國籍申請及簽發俄羅斯聯邦長期居留許可的臨時條例》，年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民，如申請俄羅斯長期居留許可，須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同，或提供俄羅斯兵役委員會出具的解除兵役合同或不適合服役證明。

2025年8月16日，在俄烏戰爭下，俄羅斯佔領的頓涅茨克（Donetsk）一棟建築出現大洞，俄方指是烏克蘭攻擊所致（Reuters）

上述條款僅適用於申請長期居留許可並同時滿足以下條件之一的外籍男性公民：（一）持有臨時居留許可並至少在俄羅斯聯邦居住滿一年；（二）父母其中一方（含養父母及監護人）或子女為俄羅斯聯邦公民並在俄羅斯聯邦長期居住；（三）根據《俄羅斯聯邦國籍法》（2023年4月28日第138號聯邦法）有關規定已中止俄羅斯聯邦國籍並在俄羅斯聯邦停留人員。

2026年2月23日在位於莫斯科的墓園，多名死於俄烏戰爭的俄士兵葬於此（Reuters）

中領館提醒領區中國公民留意上述新規，結合自身實際情況審慎決定，確保在俄身份合法。