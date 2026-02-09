剩72公里續航　特斯拉高速路突斷電　內地車主呻：死火燈都開不了

近日，內地一名陳女士發帖稱，其購買的2022款特斯拉Model Y在高速上突然失去動力，被系統強制降速，隨後全車斷電。而在失控前，儀表盤顯示續航仍有72公里。事後特斯拉回應稱，停電原因可能是「電池狀態不穩定」，又並建議在高速行駛時電量剩餘100公里就應補能。



儀表盤顯示續航仍有72公里突斷電

内媒《新黃河》報道，2月7日晚，該名車主陳女士的2022款特斯拉Model Y在距離嵊州服務區僅2公里處的高速路上突然失去動力、被系統強制降速，隨後全車斷電，「最崩潰的是，連雙閃都開不起來。」

有內地車主爆，特斯拉突斷電，而當時儀錶還顯示72公里續航。（新黃河）

陳女士稱，在車輛失控前，儀表盤顯示續航仍有72公里。事後道路救援迅速趕往現場，高速交警和服務區人員幫忙推車和接電。

特斯拉稱「電池狀態不穩定」引熱議

陳女士和特斯拉售後溝通斷電情況時，對方將停電原因歸為「電池狀態不穩定」，又指車輛已過保，並建議在高速行駛時電量剩餘100公里就應補能。

陳女士則認為，可以接受正常的電池損耗或冬季低溫虛電，但無法接受「表顯還剩70多公里就把我們停了」，並反問道：「在距離服務區只剩2公里、表顯還剩70多公里的時候選擇進站，這不算及時嗎？」

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

陳女士表示，目前的處理方案是被要求先交錢檢測，後續若確認為電池問題，因過保需由車主自費承擔。

對於今次特斯拉斷電故障，有人覺得是冬季低溫影響了電池活性；也有用戶推測，儀錶盤上曾出現的黃色警告圖標，或許與12V小電瓶系統異常有關。