住杜拜帆船酒店親遇導彈碎片襲擊　中國母女砸36萬搶12張回國機票

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動大規模軍事攻擊，伊朗也對包括杜拜在內的中東地區發動無人機和導彈攻擊。據《央視新聞》報道，當地時間3月1日凌晨，全球唯一七星級酒店、杜拜帆船酒店遇襲起火。



2月27日沈女士和母親來杜拜旅遊入住帆船酒店，原本打算3月7號回國，結果沒想到3月1日導彈碎片正好打到她們住的樓層，讓母女兩人受到了驚嚇，打算提前結束旅程回上海，但機票不只飆漲更不斷取消，為了回國，兩人共「囤」了12張機票，花費36萬元（人民幣，下同），只為早日回國。



沈女士回憶導彈襲擊時自己正在飯店房間，「當時我媽在睡覺，我在看新聞，『轟隆一聲』。過一會房間裏警報撤離就響了」，談到當下的感受，沈女士餘悸猶存，「我第一次遇到這種情況，不是演習。酒店裏緊急疏散的警報一響，我就拿著護照錢包，拉著我媽就是跑，別的真的顧不上了。感覺跟惡夢一樣，但是結果不是夢」，沈女士稱，自己事發後情緒仍非常緊繃，「過了五個多小時我心率還下不來。」



沈女士指出，帆船酒店樓層之間間距較高，她們所住的5層，但相當於普通建築的10層樓高度。沈女士和母親通過樓梯緊急撤離至一層大廳，途中遇到一對來自北京的夫妻，「他們跑了19層，相當於40層樓高，都是純樓梯跑下來的」，酒店遇襲，遊客被引導至室外避險，過了一個小時很快又回到室內自己的房間。「昨天酒店跟我們說，『政府採取行動了，接下來沒有比這個酒店更安全的地方了。』」

沈女士目前在酒店，可以正常上網，但電話信號疑似被切斷，微信等通信軟件的語音通話無法接通，只能收信息。原先住的樓層遇襲需要檢修，沈女士已經被酒店轉移到了其他樓層住宿。

航班方面，她表示，互助群裏許多中國朋友反映，通過阿聯酋航空官網購買的機票普遍改簽困難，「電話打不進去，官網訂的電話都打不進去」，沈女士和她的母親是通過平台買的票，在客服協調下，目前重新買到了機票。

沈女士表示，機票價格約漲到平時的四倍，「平時商務艙上海往返杜拜是1萬5，現在單程杜拜飛上海商務艙是3萬。但是也沒辦法了，能訂到就好」，「我們現在一人手裏握了6張機票。杜拜回上海一天2班飛機，3號、4號、5號的航班，每人每天都買了兩張，全都是改的和新訂的。」

沈女士指出，阿聯酋的本地航空公司，如阿提哈德航空和阿聯酋航空通常不會提前更早通知航班被取消，她新買的3月3日杜拜飛上海的機票不到幾個小時再次被取消，她們只能補充購買了3月6日的機票，為了回家，沈女士和母親如今手上持有3月4號至6號一共12張商務艙機票，花了約36萬人民幣。