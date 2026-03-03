兩會2026｜夏寶龍叮囑港澳人大政協　心懷「國之大者」認真履職

全國兩會前夕，港澳辦主任夏寶龍今天（3日）下午與抵達北京的港澳全國人大代表、全國政協委員，在港澳辦新大樓座談交流。根據港澳辦官方發稿，夏寶龍叮囑委員心懷「國之大者」認真履職，充分認識「十五五」時期對港澳的非凡意義。



3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京與港澳全國人大代表、全國政協委員會面。（港澳辦）

出席座談會的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，副主任周霽、鄭新聰、農融，駐港國家安全公署署長董經緯等。

會上，夏寶龍對表示歡迎港澳代表委員來京參加全國兩會，希望大家充分認識「十五五」時期對港澳的非凡意義，倍加珍惜港澳來之不易的大好局面，形容心懷「國之大者」，認真履職盡責。

3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京與港澳全國人大代表、全國政協委員會面。（港澳辦）

他說，除了要帶頭學習宣傳貫徹全國兩會精神，亦要支持特區政府依法施政，推動港澳高質量發展、更好融入和服務國家發展大局，為共建香港、澳門美好家園，為推動強國建設、民族覆興作出新貢獻。