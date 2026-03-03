兩會2026｜夏寶龍：港澳擁天時地利人和 毋需擔心地緣政治不明朗
撰文：王晉璇
全國兩會明天（4日）起在北京召開，多名港區及澳區全國人大代表和政協委員今日提前一天抵達北京準備，並與港澳辦主任夏寶龍會面。港區全國政協委員、選委會立法會議員蘇紹聰引述夏寶龍發言圍繞「十五五」規劃為港澳帶來的發展機遇，以「天時地利人和」解讀規劃的高含金量，肯定港澳過往一年在經濟、國際排名等方面的工作成效，同時指儘管地緣政治形勢非常不明朗，港澳只要發揮自身優勢聚焦發展，抓緊「十五五」規劃機遇，便無需擔憂。
夏寶龍：「十五五」規劃是「天時地利人和」
蘇紹聰引述夏寶龍提到「十五五」規劃是「天時地利人和」，對港澳的機遇很大，「含金量很高」。「天時」指國家實力一路增強，「地利」指香港和澳門背靠祖國連同世界的優勢，「人和」指香港澳門過去面對很多挑戰，現在由治及興拼經濟。
被問到夏寶龍有否提及香港過去一年做的好的地方，蘇紹聰指夏寶龍提及了很多香港和澳門做的好的數據，例如上市、排名，肯定了香港過去一年的工作。
夏寶龍：地緣政治不明朗但港澳毋需擔心
被問及夏寶龍有否提到國際上哪些市場可以投放更多關注，蘇紹聰指會議沒有特別提及，但聚焦點都是中東、大灣區、東盟的國家，「雖然中東有軍事行動，但「一帶一路」藍圖中還有很多國家和市場可以開拓」。
蘇紹聰指，夏寶龍提到，儘管地緣政治形勢非常不明朗，但對於香港、對於澳門而言，如果能發揮自身優勢，能致力於發展，形容就沒有什麼可擔心，因為「十五五」規劃為港澳提供了許多機遇，往前發展一定會更好。蘇紹聰形容夏寶龍評價為「非常正面」，聽完後很安心。
至於有否指示「十五五」規劃專班如何支持政府施政，他指，「支持特區政府施政」是港澳區人大政協過去一年的工作之一，指將會貫徹中央的精神，會帶頭推進維護國安工作，講好「一國兩制」的故事。
