兩會·直播｜經濟主題記者會　鄭柵潔：預計今年GDP增量超6萬億元

十四屆全國人大四次會議將於2026年3月6日（星期五）下午3時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。



鄭柵潔：預計今年GDP增量超過6萬億元

國家發展改革委主任鄭柵潔。（直播截圖）

國家發展改革委主任鄭柵潔3月6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上說，預計今年GDP增量超過6萬億元，為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撐。

「十五五」時期服務業規模將突破100萬億元 AI相關產業規模將增長到10萬億元以上

鄭柵潔表示，將會同有關部門出台一系列擴能提質舉措，充分挖掘服務業高質量發展潛力，「十五五」時期，預計服務業規模將突破100萬億元。

他也提到，將深化「人工智能+」行動，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到10萬億元以上。