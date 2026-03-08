掛｢中國所有｣信號貨船通過霍爾木茲海峽　伊朗：只許中國船隻通過

2月28日，美國以色列對伊朗展開軍事襲擊。全球約五分之一石油供應通道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）也一度遭到砲火打擊，伊朗宣布禁止美國、以色列和歐洲船隻通過霍爾木茲海峽，大量油輪、貨輪等船舶滯留在波斯灣。



北京時間3月5日，一艘改掛「中國所有」信號的貨船順利通過霍爾木茲海峽。據印度新德里電視台（NDTV）周三（4 日）報道稱，為感謝中國在衝突中的立場，伊朗表示僅允許中國船隻通海峽。



貨船「鐵娘子」號成功通過霍爾木茲海峽。

據《解放日報》報道，北京時間3月5日，一艘信號為「中國所有」（China Owner）的散貨船「鐵娘子」號（Iron Maiden），沿著阿曼海岸線順利穿過霍爾木茲海峽。信息顯示，「鐵娘子」號的運營主體是 Cetus Maritime，即興達航運（上海）有限公司，其首席執行官楊新天表示，目前對於「鐵娘子」號相關問題不予回應，後續將會對媒體及公眾公開具體情況。

伊朗伊斯蘭革命衛隊曾表示，霍爾木茲海峽僅對美國、以色列、歐洲及其西方盟友船隻關閉。

據路透社引述三位外交消息人士報道稱，與伊朗保持友好關係且嚴重依賴中東能源供應的中國，正在向德黑蘭施壓，要求允許船隻安全通行。中國有約45%的石油需要通過該海峽運輸。