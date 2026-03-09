兩會2026｜緬北四大家族寫入最高法報告　張軍：依法必懲

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。

最高人民法院工作報告顯示，2025年，全國各級法院受理審判執行案件3748.6萬件，審結執結3620萬件；審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.6萬件5.3萬人，同比下降7.3%（件數）；對緬北「四大家族」犯罪集團16名主犯依法判處死刑立即執行；嚴懲貪污腐敗，審結職務犯罪案件3.6萬件4萬人；對2356名實施嚴重暴力犯罪的未成年人判處5年以上重刑。依法撤銷997名不適格父母監護人資格。



人民法院2025年審結貪污賄賂等職務犯罪案件3.6萬件4萬人，件數同比增長22.4%，依法懲處唐仁健、羅保銘等57名原中管幹部。對受賄數額特別巨大、給國家和人民利益造成特別重大損失的白天輝依法判處並執行死刑。依法懲治預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型、隱性腐敗犯罪。

人民法院2025年有力維護公共安全。審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.6萬件5.3萬人，件數同比下降7.3%。審結電信網絡詐騙犯罪案件4.1萬件8.5萬人，件數同比增長1.2%。對緬北「四大家族」犯罪集團16名主犯依法判處死刑立即執行，域外侵害我公民犯罪依法必懲。

人民法院依法懲治新型犯罪，過去五年審結危害網絡安全犯罪案件9326件2.2萬人，件數較上一個五年增長158.5%。2025年審結幫助信息網絡犯罪活動犯罪案件2.5萬件3.8萬人，件數同比下降62%，協同治理成效明顯。依法懲治網絡謠言、網絡傳銷、網絡暴力等犯罪，促進網絡空間安全綜合治理。兩名青年惡意「人肉開盒」，非法獲取並散布他人隱私信息，被依法定罪判刑。明確駕駛人醉酒後啟用輔助駕駛功能仍應承擔刑事責任，科技應用須守法律底線。

人民法院2025年持續規制企業「以大欺小」，在709起案件中認定大企業將收到第三方款項作為付款條件的合同條款無效，幫助中小企業收回賬款19億元。堅決糾治違規異地執法和趨利性執法，加強對查封、扣押、凍結等強制措施司法監督，糾正涉企過罰失當等問題367個。堅決防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛，認定69件已訴案件不應作為犯罪處理；再審改判6家企業、12名企業經營者無罪。

人民法院持續推動治理高額彩禮，規制借婚姻索取財物和婚介機構不當牟利，嚴懲以婚嫁為名實施詐騙。馬某組織多名女子「閃婚閃離」，騙取15個家庭200餘萬元，被判處有期徒刑12年。

人民法院對侵害未成年人犯罪零容忍，2025年審結侵害未成年人犯罪案件4萬件4.4萬人，件數同比下降1.8%，判令1199人禁止從事密切接觸未成年人工作，對殘害未成年人、罪行極其嚴重的犯罪分子依法判處死刑。加強未成年人犯罪預防治理，對殺害女同學的某14歲學生依法頂格判處無期徒刑，對2356名實施嚴重暴力犯罪的未成年人判處五年以上重刑，對5822名輕微犯罪未成年人依法從寬處罰。綜合施治做好教育、感化、挽救工作，未成年人犯罪高發勢頭得到有效遏制。

2025年助力整治「內捲式」競爭，強化反壟斷和反不正當競爭司法，認定構成壟斷案件27件；審理兩大電商企業「二選一」濫用市場支配地位案，引導雙方互聯互利、共促消費。

依法妥善審理涉人工智能案件，準確把握科技創新「容錯」空間。某生成式人工智能提供服務中出現差錯，研發者已善盡注意義務，且未實際損害原告權益，法院認定不構成侵權。對利用人工智能侵害他人合法權益、擾亂社會秩序等行為，堅決依法規制，促進科技向善。