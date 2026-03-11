兩會｜去年超160萬人次台青赴陸　台外科醫生：在大陸愛拼真能贏

3月11日上午，全國政協十四屆四次會議第三場「委員通道」舉行。全國政協委員、台盟中央常委、廣東省台聯會長許可慰在接受記者採訪時介紹，有愈來愈多的台灣青年在廣東求學、創業。許可慰介紹，去年一年內來大陸的台灣居民近490萬人次，其中年輕人超過三分之一。



許可慰是定居在大陸的第三代台胞，本職工作是外科醫生，平時常在全國各省份進行手術、會診、講學，因此結識不少來大陸求學、創業和定居的台灣年輕人。

許可慰是定居在大陸的三代台胞。（新華社）

許可慰分享，在中山大學孫逸仙紀念醫院，有位年輕同事叫林欣祤，她從台灣來廣州學醫，博士畢業後很快就成長為科室主力醫生。林欣祤說，這里最吸引她的是溫馨的工作氛圍和國際化的學術交流環境。

另外，來自台灣雲林的林俊億，十幾年間走遍大陸，潛心學習非遺，掌握了20多項非遺技藝，還把台灣少數民族的手工藝帶進課堂。他認為非物質文化遺產是兩岸共同的文化基因，並立志做傳統文化的傳承者。

許可慰前不久還認識了海外回來的台灣青年黃冠傑，他從美國回到祖國大陸，在廣東省中山市投身製造業，推動了家具企業從代工轉向品牌出海，他發現大陸市場大、政策好、有溫度，各行各業都生機勃勃，是台灣青年實現夢想的沃土。如今，黃冠傑經常參與組織兩岸青年交流，幫助更多台灣年輕人了解大陸。

許可慰稱，去年大陸推出「雙證關聯」服務，讓台灣同胞往來大陸更加便捷。一年內來大陸的台灣居民近490萬人次，其中年輕人超過三分之一。

受到疫情影响，全国台联转向深化常住台胞青年的工作，图为2020年全国台联举办在京台生的端午节活动。（全国台联网站截图）

許可慰表示，這些年他看見台灣年輕人在大陸能用一杯奶茶融合兩岸口味，打造連鎖品牌；把AI應用到傳統製造業，成為行業黑馬；有人還在歌仔戲的共鳴中，探尋文化傳承的新途徑。「在他們身上我看到感受到愛拼才會贏，在大陸愛拼真的能贏。」許可慰說。

「要和平、要發展是兩岸人民共同的心願，台灣年輕人和大陸年輕人只要常來常往，雙向奔赴，未來一定更美好，讓我們一起從兩岸一家親邁向兩岸一家人，攜手共創超棒的明天。」許可慰說。

作為全國政協委員和醫學教育工作者，今年全國兩會期間，許可慰緊扣教育強國建設目標，聚焦AI教育、AI醫療發展等話題，積極促進兩岸各領域的交流交往交融，推動高等教育高質量發展。

許可慰在南方醫科大學工作。（羊城晚報）

目前，許可慰的工作重點主要培養醫學人才，他認為健康中國建設離不開新一輪教學改革的推進，要讓學生具備跨學科學習與AI應用能力，增加模擬訓練等實踐機會，分類培養醫學拔尖人才。他提出，高校要與地方政府合作，推動大健康領域科技成果轉化落地與產業化，「例如我所在的南方醫科大學，正打造環校生物醫藥創新轉化帶」。

「醫療衛生領域需在更高層次為群眾提供全生命周期健康服務。」許可慰表示，要讓基層更好地實現規範化診療、藥品檢驗檢查供給能力與大醫院接軌。要完善基層醫學人才的薪酬制度與職業發展通道，做到留才用才、才盡其用。還需通過權威科普平台傳播規範的醫學、用藥知識，探索醫保政策引導，讓醫保資金可用於家庭成員基本體檢。