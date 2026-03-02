中東開戰金價暴漲　水貝單日每克漲百元　金舖憂貨源不足暫停營業

受美以聯合對伊朗發動軍事襲擊影響，全球避險情緒迅即飆升。國際金價衝破每盎司5400美元，而深圳水貝更出現了單日每克暴漲100多元（人民幣，下同）的極端行情。



2026年3月1日，圖為美國軍艦在未知地點的海面上發射向伊朗發射導彈。（U.S. Navy via Getty）

深圳水貝直擊：單日每克漲百元

作為中國黃金珠寶風向標的深圳水貝市場，周一（2日）人氣高漲但氣氛緊張。據《證券時報》報道，3月1日水貝金飾報價約為每克1240元，2日已飆升至1352元，單日漲幅驚人。

水貝是深圳黃金集散地。

在水貝經營金飾生意近10年的鍾經理透露，2日黃金、白銀原料已經出現溢價，料商（原料供應商）惜售情緒濃厚。「現在的料不好拿，因為很多料商都是高價位收的料，所以在金價加劇震盪的情況下，多數料商暫時不願意出貨。」鍾經理說。

此外，少許商家由於擔心「補不到貨」，甚至選擇暫時閉店。亦有商家表示，這兩天的生意額同比上一個周末有明顯提升，幅度甚至超過30%。

深圳水貝黃金市場。（深圳特區報）

面對地緣政治帶來的極端行情，水貝市場人氣高漲。有商家表示，一些消費者選擇直接變現，也有消費者帶舊飾品前來「換新」，主要原因就是因為金價波動大、後市走勢難以判斷，「換新」既能「悅己」，還能繼續持有黃金。

圖為2026年3月1日，美軍中央司令部在社交平台發放片段，顯示美軍導彈擊中疑是伊朗革命衛隊總部。（X@CENTCOM截圖）

2日下午，倫敦現貨黃金價格一度重回每盎司5400美元大關。儘管金價自1月底的5595美元歷史高位稍有回落，但今年至今漲幅已錄得超過 20%。