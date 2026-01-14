因收203萬拆遷款山東夫妻被控詐騙　羈押兩年獲釋後退款歸屬成謎

山東濟南一名男子與愛人因自家磚廠拆遷，收到203.8萬元（人民幣，下同）拆遷款，但卻被人以「瞞報土地」為由指控詐騙，經檢察院批准拘捕後，被羈押707天，最終因證據不足重獲自由，但此前這203.8萬元拆遷款的去向和歸屬成謎。



違建案件終結未被告知 拆遷數年後反因「詐騙」被捕

據《大風新聞》報道，磚廠經營者王延東的廠房佔地約2740平方米，跨濟南天橋區與濟陽區。2012年，磚廠其中的1205.41平方米被濟南市國土資源局認定為違例建築，同年8月，他就此事繳納罰款29243元。

翌年，商河縣人民法院裁定相關行政處罰「執行程序終結」。此後多年，再無人向王延東提及廠房違建事宜，他亦認為建築物已合法，一直相安無事。

當事人王延東。（大風新聞）

直至2019年10月，因當地修建工程，王延東的廠區被納入拆遷範圍，他與濟陽區街道辦簽訂協議，獲得203.8萬元拆遷款。

然而，2021年，王延東被人舉報「隱瞞土地騙取拆遷款」，隨後與妻子一同被濟陽區檢察院以涉嫌詐騙罪批准拘捕，並被羈押707天，其間7旬的父親去世，他半年後才獲知噩耗。

王延東收到的拆遷款，共計203.8萬元。（大風新聞）

因證據不足獲釋 但已退還的拆遷款歸屬成謎

經王延東與家屬多次申訴後，濟陽區檢察院於2024年5月11日以證據不足、不符合起訴條件為由，對王延東作出不起訴決定。

王延東隨後申請國家賠償，2024年10月11日，濟陽區檢察院作出賠償決定，夫妻二人共獲得人身自由賠償金及精神損害撫慰金合共約98萬元，但駁回其關於返還拆遷款等其他賠償請求。

王延東申請的刑事賠償決定書。（大風新聞）

值得注意的是，早在2022年1月，其子已將203.8萬元拆遷款全額退還至「崔寨街道辦事處征地拆遷領導小組」。濟陽區檢察院工作人員確認國家賠償款「一定會予以賠付」，但對拆遷款退還問題表示需進一步核實。

濟南市起步區相關工作人員則於近日表示，該款項被視為「違建非法所得」，即使不構成詐騙也無法退還。目前，王延東正等待國家賠償款項的支付，並希望已退還的203.8萬元能有明確說法。