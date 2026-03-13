監管部門起作用　蘋果下調中國App Store佣金率　最低降至12%

3月13日，蘋果公司發佈降低佣金率公告，對中國內地AppStore進行營運調整。Apple App內購買及付費App的佣金率將下調至25%；年收入低於100萬美元的中小開發者以及「小程序合作夥伴計劃」項下符合條件的Apple App內購買佣金率及第一年後的自動續費訂閱佣金率，將由目前的15%進一步降至12%。調整自3月15日起執行。



與中國監管部門溝通後，蘋果公司調降「蘋果稅」。（路透社）

蘋果公告稱，根據與中國監管部門的溝通，將調整中國內地的iOS及iPadOS的App Store佣金率。根據新條款，Apple App內購及付費App的標準佣金率將由目前的30%改為25%。

與此同時，針對「AppStore小型企業方案」(Small Business Program)及「小程序夥伴方案」(Mini Apps Partner Program)符合條件的開發者，佣金率由15%調降至12%。

另外，自3月15日起享有該等佣金率的調整無需開發者在此之前簽署新條款。

同時蘋果公司表示，承諾對所有開發者保持公平透明的條款，並始終為在中國分發App的開發者們提供不高於其他市場整體費率水準的具有競爭力的App Store費率。

蘋果應用商店在中國收取的佣金率偏高，一直存在爭議。

據《證券日報》報道，2025年10月20日，55名中國消費者聯名向監管部門遞交《關於蘋果公司濫用市場支配地位的舉報信》，指蘋果在華仍維持30%全球最高佣金率、封鎖第三方支付與第三方應用商店，並首次在行政投訴層面提出「零佣金、全開放」的訴求。

報道引述業內人士稱，「蘋果稅」的本質是數字時代的「過路費」，其合理性已在全球範圍內受到質疑。數據顯示，2024年中國消費者繳納的「蘋果稅」總額達64.4億美元（82.3億新元），占蘋果中國區營收的10%，而同期美國和歐洲的佔比分別為8.8%和4.6%。

去年12月，央視新聞也報道稱，一邊是全球多國推動蘋果降稅、開放，一邊是中國市場仍維持30%佣金率的最高標準，調整中國「蘋果稅」的呼聲日益高漲。