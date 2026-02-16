二手Apple Watch藏舊主相片及私訊　買家質疑來源非法求退款道歉

杭州的朱先生1月底通過內地電子產品回收平台「愛回收」購入一隻 Apple Watch，但收到貨後發現手錶不僅鎖定在原機主ID下無法解綁，手錶內更完整保留了原機主的通訊錄、微信聊天記錄、甚至相片等大量私密信息。

朱先生懷疑 Apple Watch來源是非法渠道，維權半個月卻始終無法聯繫上人工客服，線下門店也推三阻四。目前，他要求平台退款並出具道歉信。



《1818黃金眼》報道，朱先生一直使用iPhone 7，由於手機型號太舊，只能與舊款的Apple Watch 配對，於是他1月底時通過「愛回收」，以109元（人民幣，下同）購買一隻8成新的Apple Watch Series 4。

朱先生通過「愛回收」，以109元購買一隻8成新的Apple Watch Series 4。（1818黃金眼）

朱先生收到Apple Watch後，發現手錶鎖定在原機主ID下無法解綁。（1818黃金眼）

Apple Watch Series 4 是2018年9月發布的產品，在2019年9月已經下架。訂單詳情列表中，還能查到一份平台出具的《嚴選質檢報告》，「ID鎖」一欄顯示「無」。

朱先生稱，商家延遲發貨，他收到後又要向對方索要開機密碼，但發現Apple Watch要先讓原機主解除綁定才能正常使用，「你看它現在裏面還登錄的是原機主的ID，但退出這個ID我不知道密碼」。

雙方溝通了大半個月仍未解決問題，朱先生又發現未能找到平台客服，只能在軟件上留言，等工作人員回電。

手錶內完整保留了原機主的通訊錄、微信聊天記錄、相片等私隱信息。（1818黃金眼）

朱先生稱，正常情況下，「愛回收」平台會先清空原機主的數據再出售，但他購入的二手Apple Watch內仍有原機主的通訊錄、微信聊天記錄以及相冊和打卡照片等私隱信息，因此懷疑該Apple Watch「來源肯定是非法的渠道」。

內地電子產品回收平台「愛回收」。（1818黃金眼）

杭州奧體印象城的「愛回收」門店工作人員只能幫忙致電客服後台，未能即場解答朱先生的疑問。（1818黃金眼）

朱先生表示，「愛回收」平台承諾「千家門店1年聯保」，但他在線上渠道一直未能解決問題，希望線下門店能幫忙處理。不過，杭州奧體印象城的「愛回收」門店工作人員只能幫忙致電客服後台，未能即場解答朱先生的疑問。

除了前述問題，朱先生還擔心自己的定位信息等會在手錶開機時發送給原機主，因此要求退款的同時，「愛回收」平台需要出具書面告知函或道歉信。