黎智英案｜前《蘋果日報》執行總編輯林文宗就囚10年提出上訴

壹傳媒創辦人黎智英，被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，並促請外國政府對香港及中國政府及官員作出制裁。黎早前就勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪判囚20年，《蘋果》的6名編採人員，亦被判囚6年9月至10年。繼早前英文版總編馮偉光就刑期提出上訴後，認罪後被判囚10年的前執行總編輯林文宗上周五(6日)，亦就刑期提出上訴。



上訴人林文宗，56歲，案發時是《蘋果日報》執行總編輯，承認一項串謀勾結外國勢力罪。他未有出庭作供，被判囚10年。

此外，黎智英被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪罪成，被判囚20年。他的律師團隊早前確認，黎智英決定不作上訴。

《蘋果日報》執行總編輯林文宗(間條上衣)認罪被判囚10年。（路透社）

同案9名被告的角色及判刑情況

+ 5

案件編號：CACC75/2026

黎智英案的相關文章