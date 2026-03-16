內地製保健品香港包裝即成美國貨　出廠價¥20售價¥899

內媒《紅星新聞》暗訪保健品生產廠家，發現有國產普通保健品半成品通過到香港包裝，再由「貨代」協助辦理一套「進口手續」申報進入內地保稅倉，最後搖身一變成了美國貨，有保健品出廠價不超20元（人民幣，下同），但售價高達899元。



公司負責人介紹自產自營「洋保健品」。（紅星新聞）

惠州市鑫福來實業發展有限公司辦公室陳列多款所謂「洋保健品」，公司負責人稱其自營有品牌NIUAE。NIUAE在內地某平台上總銷量超百萬，最高單品價899元。NIUAE品牌的「複合鉻膠囊」便宣稱為美國品牌，南沙保稅倉發貨。

NIUAE在內地某平台上總銷量超百萬。（紅星新聞）

NIUAE在內地某平台上總銷量超百萬。（紅星新聞）

該負責人介紹，中國國內法規要求產品標註生產商和品牌方，而海外產品只需標註品牌方，所以便可堂而皇之地用普通國產貨冒充洋品牌回到國內銷售。內地工廠生產成片劑、膠囊等散裝裸粒後在海關申報為原料出境，後在香港或其他海外合作廠包裝。「在我們廠做貨，我們保證幫你辦理所有的手續，可選擇在香港交貨，甚至直接保稅倉交貨。」

鑫福來公司樣品間。（紅星新聞）

而應對海關申報的海外原產地證明、衛生許可、自由銷售證等文件都可以花錢購買，費用在2到5萬元不等，甚至可根據客戶需求定製美國、英國、新西蘭等地的全套「進口文件」。

在香港有專門合作的工廠

位於廣東佛山的廣東施帕德生物科技生產一款Qunol輔酶Q10，宣稱源自美國，售價為381元，實際成本價在10到30元。公司負責人介紹，該產品是在內地生產裸瓶再運到香港進行包裝。而他們在香港有專門合作的工廠，實際上相當於一個外包車間，並不具備淨化車間條件。

「施帕德」公司生產車間

而將半成品做好後送往香港包裝，在原有成本上每瓶增加5到7元，主要成本在香港的人工和場地，因此一批貨物生產完成後便需要即刻騰出空間迎接下一批。

客戶註冊境外商標授權給內地工廠

被稱為「貨代」的專業的跨境貿易商可以為廠家解決進出口申報的難題。一家從事跨境保健品操盤的貿易商「紐威集團」相關負責人介紹，客戶需要用自己註冊的境外商標，授權給自己在香港特區等地註冊的公司，然後再與內地代工廠簽訂合同。

「紐威集團」樣品陳列。

「紐威集團」相關人員。

該貿易商介紹，他們會幫客戶購買境外原產地證、自由銷售證、運輸單等進出口所需手續，解決進口時海關申報事項等，此服務均攤到單盒出廠價基礎上增加3到4元，整個鏈路周期約35到40天。

該貿易商透露，目前出貨一般是從深圳倉庫出口到香港，一般在香港卸貨和重裝後，再用購買來的假手續以「進口貨物」的名義進入內地保稅倉。