新疆最神秘的彩色裂縫　安集海大峽谷真有寶藏？

新疆擁有廣袤的大地，同時也藏着許多不為人知的秘境，安集海大峽谷就是這樣一個地方，它就像一條巨大的彩色裂縫，神秘地躺臥在天山北麓，究竟是「誰」切割出這道壯麗的峽谷？



安集海大峽谷谷底深處，又是否真如傳聞所說，藏着價值連城的寶藏？



安集海大峽谷 新疆天山下的彩色裂縫

安集海大峽谷位於新疆天山北麓地質斷裂帶，發源於天山山脈的安集海河，亦稱巴音溝河。

這條由冰山雪水和泉水流匯聚而成的河流，從天山深處一路奔湧而下，在古爾班通古特沙漠（中國第三大沙漠）附近衝出天山峽谷，經過千萬年的沖刷，硬生生在平緩的山前丘陵地帶切出了這道深達400米、寬約千米的懸崖絕谷。

安集海大峽谷，發源於新疆天山山脈的安集海河，長年累月沖刷着北坡下的土地，「畫」出了這個中國色彩最豐富的大峽谷。（圖片來源：Shutterstock）

柔軟的水流反覆沖刷，日復一日、年復一年地侵蝕著堅硬的大地，最終塑造出這道壯闊的地質奇觀。

安集海大峽谷峽谷最引人注目的是其豐富的色彩。由於兩岸山體礦物質成分各異，崖壁呈現出紅、黃、藍、綠、褐、紫等多種色調，層層堆疊，在天山北麓鋪展成一幅巨型的抽象畫作。

東側山壁在陽光照射下尤其鮮明，赭紅與青灰交錯，色彩濃烈。谷底有辮狀水系蜿蜒流淌，河道曲折交錯，像大地的紋理向遠方延伸。

從高空俯瞰，安集海大峽谷仿佛是一幅巨大的油畫。（圖片來源：ubiez_bella@Instagram）

從崖頂俯瞰，谷底行駛的車輛渺小如微縮玩具，近400米的落差帶來強烈的視覺衝擊。這道壯麗而神祕的裂痕，也因此被形容為「從現代派抽象畫裏流淌出來的河流與峽谷」。

美玉與古驛站？安集海大峽谷的傳說之謎

安集海大峽谷不僅以風景震撼人心，也流傳着不少故事與傳說。

根據資料顯示，安集海大峽谷一帶藴藏着石油、煤炭、石灰石、砂金、芒硝、玉石等40多種礦產資源，如此豐富的礦物資源，或許解釋了谷底石頭色澤多變的現象。

當地更流傳着瑪河碧玉產自安集海的说法，至於是否真能遇見，恐怕得憑幾分運氣。

安集海大峽谷呈南北走向，由三條支流匯聚而成，全長約30公里，最深處落差近400米，谷底最寬處約400米。（圖片來源：Shutterstock）

除了美玉的傳說，安集海大峽谷其實曾是古絲綢之路上的重要一站。歷史上，安集海是絲綢之路碎葉道的咽喉所在，也是沙灣縣最古老的驛站之一。

大家或許可以想像，在千百年前，駝隊商旅曾在這座大峽谷中歇腳，來自不同文明的貨物在這裏交匯。如今這道大地裂痕，近年被越來越多人看見，免費入場加上視覺震撼，讓它陸續登上旅遊版面，也出現於國家地理雜誌的報道中，成為了新疆的網紅打卡點。

冬日的安集海大峽谷，白雪覆蓋崖壁，谷底河流結冰，凝結成「冰樹」奇景。（圖片來源：Shutterstock）

然而，安集海大峽谷至今仍是一個未完全開發的景點，由於地勢險要，且土質鬆軟易坍塌，安全隱患較大，大家如要計劃前往當地，一定要做好準備，注意安全。

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