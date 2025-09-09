廣西蒼梧14歲女遭校園欺凌被逼下跪　校長、副校長等多人被停職

綜合內媒報道， 9月5日，一段校園欺凌影片在網絡流傳，片中女子遭打罵、被逼下跪、被騎在身上等。當地通報稱，石橋中學八年級（中二；初二）多名女學生因瑣事積怨在學校宿舍對1名女學生進行打罵。



9月5日，網上流傳一段校園欺凌影片，一位女孩遭多名女孩打罵，被潑水、騎在身上、踩在頭上等。另有一段影片顯示，有女生扯住被欺負女生的頭髮，同時扇巴掌。

廣西爆校園欺凌。（截圖）

當地首次通報稱，經查，石橋中學八年級（中二；初二）多名女學生分別於2025年9月3日中午約12時30分和9月4日中午約12時30分，因瑣事積怨在學校宿舍對1名女學生進行打罵。接報後，縣教育部門第一時間進行報警，並立即安排教師陪同受害學生到醫院進行檢查和複查。

該生目前遵醫囑在家靜養，已安排心理諮詢師持續對其進行心理疏導。縣公安機關已依法立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

9月7日，當地又通報指，縣教育局對石橋中學涉嫌存在工作失職失責問題的校長潘某某，副校長梁某某、車某某，以及班主任魏某某責令停職檢查，由縣教育局另行委派人員進駐學校加強管理。根據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》相關規定，對9名實施欺凌的學生依照程序送專門學校接受矯治教育，並對涉事學生家長進行法治教育。