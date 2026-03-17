四川16歲高中生過馬路被撞飛身亡　肇事車輛駛近斑馬線時疑未減速

3月16日清晨，四川南充市一名16歲高中生在斑馬線過馬路時，被車輛撞飛到對向車道，落地後疑遭對向車輛輾壓，經搶救後不治。



影片顯示，事發時該學生正沿斑馬線過馬路，在道路中心實線處停留等候。一輛沿道路中心線行駛的車輛將其撞飛，學生落地後倒在對向車道，被一輛收掣不及的車輛輾過。

肇事車輛沿道路中心線行駛，撞飛學生。（影片截圖）

肇事車輛當時緊貼中心實線行駛，行經斑馬線時未減速，懷疑事發時段天色較暗，加之對向車輛開啟遠光燈（高燈），影響司機視線。

救護車到場後，醫護人員為傷者做心肺復甦急救，公安、交警等多部門介入處置，用警用圍擋將現場圍住。街景顯示，事發於南充市南部縣商貿大道。

公安、交警等用警用圍擋將現場圍住。（影片截圖）

南部縣中醫院急診科工作人員表示，3月16日上午，商貿大道確有學生被撞事故，並派救護車前往現場，具體情況不便透露。南部縣教育和體育局工作人員稱，事故造成一名16歲高一學生死亡，事故具體情況需以交警部門信息為準。