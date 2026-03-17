中科院撤下「殲-20之父」楊偉院士簡歷 　此前遭中航工業免職

近日，中國科學院官網更新「全體院士名單」 ，其中殲-20總設計師、中國航空工業集團原副總經理楊偉的姓名及簡歷被撤下 。



據《財新網》報道，2026年3月17日，中國科學院官網「全體院士名單」更新後顯示，中國航空工業集團有限公司原副總經理、殲-20戰鬥機總設計師楊偉的姓名和簡歷被撤下，相關簡介頁面均無法正常訪問。

楊偉。（網絡圖片）

目前，公開渠道並未發佈官方關於楊偉院士稱號被撤銷的正式公告或具體原因說明。根據《院士增選與退出管理辦法》，院士稱號撤銷通常需符合「嚴重學術不端」、「觸犯國家法律」、「嚴重違反科學道德」等法定情形，但具體是否適用需以官方權威認定為準。

公開信息顯示，楊偉，男，漢族，1963年5月出生，四川資中人，飛機器設計與飛行控制領域專家，中國科學院院士，航空工業科技委副主任，中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所研究員。

殲-20。（佛山潭洲國際會展中心官網）

楊偉最為人知的身份是中國第五代戰鬥機殲-20的總設計師。楊偉是飛機設計與飛行控制領域專家，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲-20等7型戰機總設計師，曾是中國最年輕的戰機總設計師。同時，他是十九屆中央候補委員，楊偉於2017年11月當選中國科學院院士（技術科學部）。

殲-20戰機首次進行靜態展示。（央視軍事）

值得注意的是，2025年1月，軍工央企中國航空工業集團有限公司（下稱「中航工業」）官網「領導團隊」欄目最新顯示，中航工業總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷已被撤下，兩人已被免職。