英超青年盃首次中國舉辦　中英8支青訓隊4月同場競技　港U16入選

英超聯賽今日正式宣布，「2026英超青年盃」將首次落地中國。4月3日至12日，來自英超與中國足壇的8支優秀青訓梯隊將齊聚國家足球青訓中心所在地國家奧林匹克體育中心展開角逐。



本次賽事由英超聯賽與北京市足球運動協會聯合主辦，是英超聯賽長期致力於支持中國足球多層次發展的又一重要舉措。



本屆賽事共邀請了8支球隊參賽。英超方面派出了阿仙奴足球俱樂部U15、阿士東維拉足球俱樂部U15、伍爾弗漢普頓流浪者足球俱樂部（Wolverhampton Wanderers F.C 狼隊）U15三支U15梯隊。

2024年4月9日，歐聯八強首回合賽事舉行前，阿仙奴在英國倫敦的酋長球場外，有多名警員維安。（Reuters）

中國方面，則由北京男子足球U15代表隊、上海申花足球俱樂部U15梯隊、浙江職業足球俱樂部U15梯隊、石家莊功夫足球俱樂部U15隊，以及中國香港青訓精英選拔U16隊共同出戰。比賽將分為兩個小組進行單循環較量，小組頭名直接會師決賽，小組第二則爭奪季軍。

「英超青年盃」是一項面向青少年球員的培養型賽事，旨在為年輕球員提供高質量、強對抗的競技體驗。同時，賽事也通過搭建文化交流與知識共享的平台，助力球員在場內外獲得更全面的學習與成長體驗。近年來，該賽事已在英國以外的多個國家和地區舉辦，例如印度，為足壇新秀提供了寶貴的展示舞台與歷練機會。

除了場上的比拼，場下的交流同樣豐富。賽事期間，英超將同步推出「青年杯教練員發展項目」。在英超官方以及伯恩利、切爾西俱樂部青訓專家的帶領下，40名中國基層教練將接受為期四天的定向培訓，並參與一系列「教練員大師班」研討活動。項目收官日當天，還將邀請64名10至12歲的小球員在北京壹揚耕耘體育文化有限公司小花貓兒足球培訓中心參與實踐展示。

英超聯賽足球發展部負責人尼爾·桑德斯（Neil Saunders）表示：「『英超青年盃』首次引入中國是我們推進在華發展的重要里程碑之一。這不僅體現我們致力於建立真誠、長期合作夥伴的決心，也彰顯了英超聯賽持續支持中國青少年足球發展的堅定承諾。我們很榮幸能與北京足協攜手辦賽，為年輕球員搭建與英超俱樂部青訓隊伍同場競技的高水平平台，幫助雙方在實戰中檢驗並提升自我；同時，也為教練員創造切實、有價值的學習與發展機會。」

尼爾·桑德斯提到，「我們也非常高興推出『青年杯教練員發展項目』，為本地基層教練提供與英超俱樂部教練交流的機會，並將所學帶回各自的執教實踐中。英超期待未來繼續與中國各地合作夥伴保持緊密協作，共同支持新一代球員成長。」

作為此次賽事的聯合主辦方，北京市足球運動協會主席劉軍對英超球隊的到來表示歡迎。他指出：「北京目前正在持續打造獨特的全生命周期新型青訓體系和系統化的賽事機制。本次比賽是一次難得的高水平練兵機會，能幫助年輕球員在高質量的對抗中快速成長。同時，英超帶來的教練員發展項目，也與我們當下夯實基層執教水平的重心不謀而合。期待這次賽事能成為一座中外足球交流的橋梁，為北京乃至全國的青訓高質量發展注入新動能。」

自2024年10月英超聯賽北京辦公室正式成立，並與中國足協簽署合作備忘錄以來，英超與中國足球界的互動日益頻繁。從精英球員的切磋，到基層教練、裁判員的培養，雙方的深度合作正在穩步扎實地推進。