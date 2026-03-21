燃油附加費｜多家航司上調　有人花萬元「囤機票」：不擔心降價

近日，多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部份航線甚至翻倍。有消費者開始提前預定出行機票，有人花上萬元（人民幣，下同）囤節日機票，稱「不擔心降價，提早訂酒店也會便宜。」



中國南方航空。（GettyImages）

多航司上調國際航線燃油附加費 部份漲幅超50%

《紅星新聞》報道，近日，吉祥航空、廈門航空、南方航空等發佈公告稱，因國際燃油價格調整，將上調部份國際航線的燃油附加費。

其中，吉祥航空將中國-越南航線每段燃油附加費調整至400元，中國-印度尼西亞航線調整至600元，中國與泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、老撾、緬甸、柬埔寨等航線調整至550元。

廈門航空自3月16日起將上調印尼-中國航線燃油附加費，由此前約合人民幣290元升至330元，上漲約15%。

南航從廣州飛往悉尼的一趟航班，總票價稅費為1034元，而燃油附加費就佔了700元。（紅星新聞）

更早前，春秋航空已於3月11日上調部份國際航線燃油附加費。其中，上海至吉隆坡、檳城航線翻倍上調，由180元升至360元；日本方向航線亦明顯上漲，部份航線漲幅超過50%。

國內航線方面，燃油附加費下一輪調整窗口在4月5日。

囤機票遇降價？消費者：提早訂有差價 航司：買貴可退

面對多家航司密集上調國際航線燃油附加費，部份消費者選擇了提前「囤機票」。

地鐵站內國泰航空廣告牌。（GettyImages）

據《中新經緯》報道，上海居民Emma（化名）表示，自己囤了兩套國際機票，分別在今年國慶和明年過年期間出行，總共花費12000元左右。

另一位廣東居民趙桃（化名）稱，她在3月18日已購買了五一出行的機票。她表示，自己一般不會提前這麼長時間買票，但由於燃油附加費上漲，她不得不提早做決定。

針對機票可能會降價的問題，多位消費者均表示「不擔心降價」。趙桃稱：「我買的機票本身已經是航司放出來的最低價了，不太可能降價，但燃油附加費上漲是很有可能的事情。」Emma也表示：「一般買機票都是到我的心理價位就買了。而且提早訂酒店價格也會便宜，一來一回就算有差價也補回來了。」

飛機艙航班旅遊主題圖片。（Orna@Pixabay）

日前，國航、東航、南航集體發佈維護旅客權益的公告，均宣布「買貴可退」。不過退票政策對於出票時間有一定要求，例如東航、南航均要求旅客需要在出票24小時內申請退票。