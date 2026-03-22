台灣網紅遊日落機口袋驚現大陸身分證及打火機 網民：小心被陷害
撰文：TVBS新聞網
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台灣辣模辛尤里（辛宜儒）近來赴日本旅遊，沒想到抵達後，竟在外套口袋發現中華人民共和國居民身分證及打火機、衛生紙，她傻眼發文問：「這樣要拿去警察局對嗎？」
辛尤里曬出出現在口袋中的物品，疑惑表示：
我從飛機上下來後都沒有脱過外套，剛剛摸了口袋居然發現這些東西，我想知道是怎麼進來我口袋的……不就還好我東西沒被偷，這樣也能放到我口袋？這樣要拿去警察局對嗎？
台灣網紅辣模辛尤里：
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口袋出現3物品 辛尤里傻眼
辛尤里強調自己是從商務艙下來，過程都沒脫過外套，也不太跟人接觸，不可能穿錯。網友表示：
「好險不是被放毒品」
「小心被陷害」
有網友好奇問她打火機到底是怎麼帶上飛機，辛尤里還是不清楚原因，「這個我也覺得很神。」
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