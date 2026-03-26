有片｜國產機械狼群巷戰畫面首曝光　三種型號協同實現無死角作戰

3月26日，央視首度公開中國新一代機器「狼群」模擬城市巷戰演練畫面。這批機器狼群由中國兵器自動化研究所有限公司自主研製，根據任務不同分為「暗影」、「浴血」、「極地」三型，可搭載微型導彈、榴彈發射器及自動步槍，實現負重越障、自主識別、空地一體作戰等，顯著提升單兵伴隨作戰效能。



由中國兵器自動化研究所有限公司自主研製的新一代機器狼群。（央視新聞）

由中國兵器自動化研究所有限公司自主研製的新一代機器狼群。（央視新聞）

負重越障 穩定性提升

據《央視新聞》發佈的《無人之競》節目介紹，最新一代機器狼根據任務不同分為三種型號：負責偵察的「暗影」，負責打擊的「浴血」，負責保障的「極地」。相比於上一代，這批新一代的機器狼電機功率大幅提升。

節目畫面顯示，在模擬城市巷戰演練中，機器狼能夠迅速通過坑窪不平的廢墟，最高時速能達到15公里。四肢關節有12個自由度，能夠隨時切換步態。

機器狼能夠負重25公斤輕鬆跨越30厘米的高台。（央視新聞）

節目還介紹稱，機器狼能夠負重25公斤輕鬆跨越30厘米的高台，這種適配複雜地形的能力，讓其能夠真正實現無死角作戰。

空地一體化 組團巷戰

據介紹，每隻機器狼能夠實時共享感知信息，形成共享視野的大腦，自動協作，共同判斷，一起行動。

據介紹，每隻機器狼能夠實時共享感知信息，形成共享視野的大腦，自動協作，共同判斷，一起行動。（央視新聞）

據介紹，每隻機器狼能夠實時共享感知信息，形成共享視野的大腦，自動協作，共同判斷，一起行動。（央視新聞）

畫面顯示，抵達目標區域後，兩隻「暗影」機器狼協同構建了地圖，並傳到三聯屏指揮終端。負責保障的「極地」機器狼，已跟上前方陣地負責打擊的「浴血」機器狼的腳步。而「浴血」機器狼正在抵近模擬目標，準備對模擬目標發起射擊。

自主識別瞄準 根據任務更換武器載荷

在實戰中，機器狼通常是自主識別，自主瞄準，由人工來進行確認打擊。根據任務不同，它們能夠接受操作人員的語音指令遙控，更換不同的武器載荷。

機械狼能夠根據任務更換武器載荷。（央視新聞）

例如，操作人員通過語音指令遙控「浴血」1號，背負4聯裝微型導彈率先模擬瞄準目標；抵近目標後，藉助數據手套操控「浴血」2號，以榴彈發射器模擬對群體目標實施火力壓制；深入戰場時，則通過電子握把操控「浴血」3號，搭載191自動步槍模擬完成精準打擊。

機械狼能夠自主識別瞄準。（央視新聞）

機器狼群由此構建起輕重搭配、梯次銜接的系列化火力體系，顯著提升單兵伴隨作戰效能。