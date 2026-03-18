陪長者下棋泡茶　還會按摩艾灸　北京打造全球首個機械人養老驛站

在北京實現機械人養老？近日，一座融合了逾40款智能機械人的智慧康養機械人養老驛站在北京正式啟動運營。該養老驛站打造了基礎服務、機械人應用、適老化改造三大核心場景，實現了「科技 + 養老」的深度融合。



據《北京青年報》報道，智慧康養機械人養老驛站位於北京經開區榮華街道，使用面積約1100平方米，該驛站目前部署了23家機械人企業的43種產品。

其中餐廚區實現用餐全流程智能化，康養區按摩、艾灸機械人提供專業理療，外骨骼機械人助力科學康復訓練，下棋、泡茶機械人則讓康養時光充滿樂趣。

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據《北京青年報》報道，72歲的社區居民張阿姨邊體驗邊點讚「以前總覺得機械人離我們很遠，今天體驗了艾灸機械人，身體都輕快多了，還有這個智能結算台，語音提示也清楚，我們老年人用着特別方便！」

此外，居民王大爺體驗了適老化樣板間後，也感慨地表示：「智能監測設備讓我們老年人居家養老更有安全感，這才是真正的科技暖民心。」

據悉，驛站內也設置高齡友善樣板空間，展示多項適老化設備，例如智慧輪椅、陪伴機械人等產品，並規劃機器狗障礙體驗區，讓長者能近距離接觸新興科技。

北京市經開區榮華街道民生保障辦公室負責人張莉說，養老驛站將接受老年人的建議和意見，反饋到商家，促進機械人更新迭代，保證場景能夠良性運行下去。

未來，北京亦莊將以驛站為試點，打造更多科技養老應用場景，持續推動機械人技術在養老領域的深度應用。