北京人形機械人半馬4.19開跑 香港隊伍首次參賽
撰文：吳真銘
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2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松將於4月19日開跑。截至3月10日，組委會共收到逾百支隊伍報名，參賽隊伍數量近5倍增長，香港隊伍將首次參加。
《央視新聞》報道，3月23日，北京市人民政府新聞辦公室舉行賽事新聞發布會。會上介紹，至3月10日報名截止，組委會共收到來自全國13個省、直轄市及自治區的76家主體超百支參賽隊伍的報名申請，包括80餘支企業賽隊、20餘支高校及訓練營隊伍；匯聚了26個品牌、300餘台人形機械人。
發布會指出，本屆機械人半馬賽事在規模、參與度、技術能力等方面實現全面躍升。參賽隊伍數量實現近5倍增長，參與範圍從5省份擴大至13省份，其中包括香港參賽隊伍。目前，人類選手報名數量超3.2萬人，創下新高。
2025年4月19日，北京亦莊舉辦了全球首屆人形機械人半程馬拉松，華夏基金牽手的天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。
北京市經濟和信息化局副局長劉維亮表示，近年大模型和具身智能技術發展迅速，當局已強化政策與資金保障，設立總規模1000億元（人民幣）的政府投資基金，加大對於以人形機械人為代表的未來產業領域開展投資，積極引導社會資本投入。
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