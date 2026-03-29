湖南城鐵站投資1.25億　日均乘客為個位數　開通5年後停運惹議

內媒《中國新聞周刊》報道，湖南株洲九郎山城鐵站投資超1.25億元，因開通僅幾年便陷入長期停運，引發了公眾關注。



長株潭城鐵九郎山站。（中國新聞周刊）

長株潭城鐵九郎山站。（中國新聞周刊）

公開資料顯示，九郎山站是長株潭城鐵進入株洲的首站，投資超1.25億元，於2016年12月開通運營，2022年3月停運。株洲市交通運輸局解釋，停運主要原因是客流量太少，日客流量甚至僅為個位數。

有株洲市民表示，九郎山站周邊幾乎看不到什麼人，從株洲市區到九郎山需30至40分鐘，而車站一帶屬山區，人口並不密集，「住得遠的人，不太可能專門繞過來坐城鐵。」

長株潭城鐵九郎山站。（中國新聞周刊）

事件在網上亦引發爭議，有人表示質疑：「當初怎麼批下來的？」「適度超前規劃沒什麼錯，但是建設前的論證不充分、不科學，就會造成巨額投入浪費！」「為什麼站點周圍會無人？那建在在這種地方的意義是什麼？」

2026年1月31日，株洲市交通運輸局曾說明，由於客流量一直較少，已於2022年3月5日取消九郎山站營業。根據湖南城際公司對目前的客流情況的調研，九郎山站目前不會考慮重新開站，對九郎山站站房的使用也在進一步考慮當中。