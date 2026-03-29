北京將實施無人機最嚴新規：禁飛、禁運、禁售

《北京日報》報道，北京無人駕駛航空器飛行和銷售運輸存儲新規出台，將於2026年5月1日實施，對無人駕駛航空器的飛行和銷售、運輸、存儲環節作出規範。



3月27日，北京市十六屆人大常委會第二十三次會議表決通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，自2026年5月1日起實施。

據介紹，北京市人大常委會法工委副主任熊菁華表示，作為首都，北京的低空安全面臨更多挑戰，本次立法既堅持嚴格管理，對無人駕駛航空器的飛行和銷售、運輸、存儲環節作出規範，又兼顧生產生活需求、為特殊行業留出發展空間。

這是2024年8月12日在景山上拍攝的北京中軸線風光。（新華社）

《規定》明確，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均需提出申請，可為有需求的飛行活動劃定專門場地。

禁止非法生產、組裝、拼裝、改裝無人駕駛航空器或者破解其系統；不得向在北京市行政區域內的單位和個人銷售、出租無人駕駛航空器及其核心部件；禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域，現有無人駕駛航空器完成實名登記和信息核實的，由所有者攜帶的除外。

2026年3月21日，遊客在武漢未來薈低空文旅產業示範園遊覽。（新華社）

《規定》明確，全市禁止新建無人駕駛航空器及其核心部件存儲場所（存放無人駕駛航空器整機超過3架或者核心部件超過10件），禁止在六環路（含）以內設立上述存儲場所，六環路以外存儲場所應當符合安全規範，並通過安全評估。

因反恐維穩、搶險救災、重大活動等工作，以及教學、技術研發、生產、農林業生產、體育訓練比賽等需要，經公安機關等部門安全評估後可以購買、運輸和存儲無人駕駛航空器。