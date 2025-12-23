禁電單車上路　深圳「禁摩令」再延三年至2028年底　違者罰2000

實施近18年的深圳「禁摩令」（禁止電單車在城市道路行駛）將於今年12月31日到期，在民眾猜測是否會取消該政策之際，深圳公安局交通管理局發佈通告，將再延續「禁摩令」三年至2028年12月31日。



深圳市公安局交通管理局於12月18日發布《深圳市公安局交通管理局關於禁止摩托車在部份道路行駛的通告》，指出本次續發「禁摩令」有效期為三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日，除個別道路外，摩托車全天禁行。

禁令範圍包括福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區內的道路，除107國道（北起莞深交界處，南至新橋立交）、坪山大道（東起惠深交界處，西至白石路）以外，其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。大鵬新區內的道路，除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外，其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。

深圳禁摩令再延長3年。（深圳市公安局網站）

對於在深圳從事公共設施搶修、警用巡邏所使用的摩托車、經市殘聯備案的殘疾人機動輪椅車，以及按照有關規定注冊登記，納入特種行業備案管理的，不受上述禁止行駛措施限制。

交管部門在續發「禁摩令」的解讀中強調，此舉的主要任務是，加強深圳市摩托車安全管理工作，明確深圳市摩托車禁行道路，防範摩托車安全事故。根據《深圳經濟特區道路交通安全管理條例》，駕駛摩托車闖禁行區將面臨：車輛直接扣留，罰款2000元人民幣，無證駕駛者額外面臨行政拘留。

2002年深圳曾發生特大飛車搶劫案。（深圳客）

此前因深圳「飛車黨」治安，以及噪音、污染等問題，自2008年1月1日起實施「禁摩令」，至今已近18年。20025月13日，深圳福田區振華路就曾發生一起特大「飛車」搶劫案，金額高達40萬人民幣。警方破獲後，發現這團夥曾在一年之內作案27宗，狂搶300萬，而作案工具僅為一輛電單車。「禁摩令」到2018年，深圳終於實現「飛車搶劫零報案」。

除了限制電單車（摩托車）外，2012年、2016年深圳曾集中治理電動單車，開啟「禁摩限電」整治行動。然而近年來，雖然電單車已成功得到治理，但充電式電動單車仍在人行道、機動車道大量行駛，給城市管理帶來新的挑戰，例如違規充電引發火災、佔用人行道亂停亂放，以及在機動車道上隨意穿梭等安全與秩序問題。