民進黨大老洪奇昌率團赴福建交流考察　探討兩岸旅遊發展機遇

民進黨創黨元老、台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌3月中旬率團赴陸交流，前往福建、平潭了解當地觀光環境，與當地台灣民眾和台商探討兩岸旅遊發展機遇，期間還實地了解廈門翔安機場的建設狀況。



洪奇昌率團訪問大陸。（廈門衛視）

洪奇昌率團訪問大陸。（廈門衛視）

公開信息顯示，洪奇昌是民進黨創黨發起人之一，但因多次呼籲民進黨應務實面對未來、放棄法理台獨，因此被黨內最大派系「新潮流系」除名。

廈門衛視3月22日報道，洪奇昌以「台灣觀光旅遊聯盟總會總會長」身份，與台灣多個縣市及金門、澎湖旅遊界人士一同到福建廈門、平潭等地交流，了解實驗區文旅經濟發展現狀及政策落實情況，並與台胞台商探討深化兩岸旅遊及相關產業融合發展新路徑。

報道指，參訪團走訪平潭台灣小鎮，還前往兩岸（平潭）職業資格一體化服務中心，重點考察平潭在對台職業資格相信、採認方面的政策創新與實踐成果。參訪團成員表示，平潭在基礎建設、觀光資源整合及空間規劃方面，已有相當程度的發展，可作為兩岸觀光與地方發展的交流案例。

3月16日，洪奇昌一行前往廈門翔安機場參訪交流，在機場展廳詳細了解翔安機場的規劃建設理念與綜合交通樞紐佈局，還參觀了航廈內部功能區域，實地了解這個「兩岸交流重要門戶機場」的建設進程。

據介紹，翔安機場以1個主航站區、2端進場交通、3座航廈和4條跑道為基本格局，目前航站區工程已順利通過質量竣工驗收，預計今年年底正式投入使用。機場同步規劃預留了金門專用航廈、金門跨海通道接口等配套設施。

報道指，洪奇昌表示，「現在（翔安機場）就是所有都先規劃好了，這裏就是海邊……讓金門可以通過高架道路上來就可以到機場。」

洪奇昌近年多次往來兩岸推進交流，他分別於2024年9月、2025年9月兩度造訪北京，以產業交流名義出席第27、28屆「京台科技論壇」；2025年6月10至12日，他另以台灣產經建研社理事長身份，率領台灣生技產業界人士赴北京交流。