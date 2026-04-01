柯文哲獲刑17年　國台辦：倒行逆施已激起島內愈來愈多民眾反對

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及的京華城發展項目弊案及政治獻金等其他案件遭起訴4罪，3月26日一審獲刑17年、剝奪公權6年。

4月1日，國台辦發言人張晗表示，民進黨當局一味操弄司法，打壓迫害政治異己，其倒行逆施已經激起島內愈來愈多民眾的反對。



台灣民眾黨主席暨總統候選人柯文哲。（台灣民眾黨提供）

4月1日，國台辦新聞發布會上，有記者提到，民主黨前主席柯文哲一審被判處有期徒刑17年，剝奪公權6年，陸委會稱台灣的司法案件由司法機關獨立審判，不用大陸指指點點。據台灣有關網絡民調顯示，有85%的網友認為不合理，請問對此有何評論？

國台辦發言人張晗。（央視新聞）

發言人張晗表示，民進黨當局為謀取政治私利，一味操弄司法，打壓迫害政治異己，其倒行逆施已經激起島內愈來愈多民眾的反對，是非公道，自在人心。