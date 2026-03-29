柯文哲判囚17年｜8萬人凱道集會「挺柯」　逾20名國民黨立委到場

前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的210萬元新台幣成立，一審宣判柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



同日，民眾黨召開記者會，號召支持者星期天（3月29日）到台北的凱達格蘭大道抗議。3月29日集會當天，主辦單位宣稱現場突破8萬人，此外，前中廣董事長趙少康及20多位國民黨立委亦到場相助。



柯文哲面帶微笑步入法庭。（中時新聞網）

柯文哲在「戰！329上凱道討公道」集會活動上。（民眾黨FB）

柯文哲隔空喊話賴清德「不要把異見者當敵人」

3月29日，台灣民眾黨在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動聲援柯文哲。大會上，柯文哲喊話賴清德，「請不要把所有跟你意見不同的人都看作是敵人」，應該實際解決問題。

在散場時，柯文哲特別走入人群，到景福門端的小舞台，轉身指向總統府，激動怒喊「賴清德沒有用的，我不會屈服」。（民眾黨FB）

在散場時，柯文哲特別走入人群，到景福門端的小舞台，轉身指向總統府，激動怒喊「賴清德沒有用的，我不會屈服」。此外，現任民眾黨主席黃國昌同樣情緒激動，在致辭時淚灑舞台，說是自己努力不夠快，讓柯文哲成司法受害者。

據悉，活動從下午2點開始，主持人吳怡萱、許甫就說現場超過1萬人。大約下午3點半，主辦單位宣佈現場已有超過3萬人，到下午近5點活動進入尾聲，許甫又在台上高喊現場有超過8萬人，線上直播觀看人數超過10萬人。

活動主辦方民進黨主持人許甫稱，現場有超過8萬人。（民眾黨FB）

但台灣網紅四叉貓直擊現場後指出，場地前方設置板凳，景福門前管制區裏支持者零散，推估人數約在5千到8千人。

趙少康：捍衛司法正義不只為柯文哲

此外，包括前中廣董事長趙少康及20多位國民黨立委也到場聲援。大會上，趙少康批評，中華民國已沒有法治國精神和原則，民眾黨柯文哲之後就是黃國昌，「他也有案在身啊，每個人都有可能，國民黨的更多，」立法院現在不放假，一個會期接一個會期，因為「他們都怕被抓去關。」

前中廣董事長趙少康（趙少康辦公室提供）

趙少康呼籲，2026在野一定要團結，恩恩怨怨一笑置之，過去就過去了，要看台灣的未來，大家聚在這裏爭公道，藍白2026要合、2028要合，必須把力量集中起來對抗民進黨，不能讓民進黨只靠喊「抗中保台」就有40%的票，大家站出來就是捍衛司法正義。

柯文哲走入人群。（民眾黨FB）

超過20位國民黨立委凱道聲援柯文哲 鄭麗文未到場

值得註意的是，國民黨主席鄭麗文29日中午發文，本應與大家一起站出來，然而多日前已安排中南部行程，今日無法趕回台北親自表達支持。國民黨表示，鄭麗文已指派黨發言人牛煦庭代表到場聲援。

國民黨主席鄭麗文發文今日無法趕回台北親自表達支持。（鄭麗文FB）

而鄭麗文本人則是發文稱，柯文哲案件的審理過程，讓許多民眾明顯感受到司法機構「先射箭再畫靶」。不論是檢調的搜證方式，或對個人的長期羈押，都讓人質疑是否違反比例原則。

代替鄭麗文到場的國民黨發言人、立委牛煦庭表示，藍白合作符合支持者期待，相信大家都有胸懷翻篇並共同向前；國民黨立委徐巧芯也說「大局為重」，大家一定團結一致。

館長陳之漢連爆粗口批民進黨：執政10年讓台灣生不如死

當天，台灣網紅、挺「柯」大將「館長」陳之漢也赴凱道聲援。陳之漢上台辭職時直呼自己非常憤怒，稱柯文哲從2024年9月開始被羈押，現在到了這裏，批媒體說了一年多的謊，「1500、比特幣、化糞池」「真的是我X！」

「館長」陳之漢與柯文哲。（陳之漢 IG）

陳之漢批評民進黨執政十年讓人民成為房奴，身陷司法不公，到底為台灣人做了什麼？他指出，今天齊聚凱道要的不只是一個公道，更要在未來2年「徹底消滅民進黨」。