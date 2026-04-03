廣電總局出手整頓審美亂象　點名杜絕「顏值崇拜」

國家廣播電視總局召開座談會，明確要求整頓電視劇行業「顏值至上」與「流量依賴」等創作亂象，提出要「杜絕顏值崇拜」，並推動創作模式由「明星中心制」轉向「劇本中心制」，強調回歸內容與人物本身，建立健康審美導向。



《北京日報》微信公眾號「長安街知事」今（3）日報道，國家廣播電視總局電視劇司4月2日召開「電視劇健康審美」座談會，愛奇藝、芒果TV、騰訊視頻、優酷等重點網絡視聽平台，以及正午陽光、檸萌影視、華策影視、長信傳媒等製作機構相關負責人出席會議。

會議指出，電視劇作為人民大眾喜聞樂見的文藝形態，在傳遞主流價值、傳承中華優秀傳統文化、引領審美風尚等方面發揮重要作用。會上肯定，近年來創作播出的一批優秀作品思想精深、藝術精湛、製作精良，展現出行業的責任與擔當。

不過，會議同時強調，行業內仍存在片面追求「顏值至上」的不良創作傾向，部分劇集出現演員妝容過度，部分服裝化妝道具與人物性格、故事場景脫節等問題。

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會議指出，樹立健康審美觀念，是關乎文藝方向、文化自信及行業未來的重要課題，要求電視劇行業深入學習貫徹相關文化思想，堅持以人民為中心的創作導向，讓作品體現質樸之美、自然之美、內涵之美。

在具體要求方面，會議提出三項重點。首先，要深刻認識健康審美觀念的重要性，將其融入創作全過程，使電視劇成為展現中國精神、中國價值、中國力量的載體。會議指出，人民群眾對電視劇的需求從來不止於顏值好看，而在於故事耐看，更重視思想內涵、情感共鳴及文化價值，實現藝術價值與社會價值統一。

其次，會議要求堅決摒棄畸形審美，明確提出要「杜絕顏值崇拜」，並推動創作模式由「明星中心制」轉向「劇本中心制」。會議強調，要堅持內容為王、人物為本，讓角色有血有肉、有溫度、有靈魂，並提出基本要求「演什麼要像什麼」。同時要求避免「顏值至上」與「流量依賴」，更加關注演技與作品品質，並強調服裝、化妝與道具需服務於人物塑造與故事表達。

第三，會議提出要壓實主體責任，透過行政部門、行業協會、製作機構及播出平台協同配合，加強專業指導與培訓，將健康審美觀念貫穿於電視劇創作、生產、播出及管理全過程。

會議最後強調，樹立健康審美觀念需要全行業長期努力，要堅守健康審美底線，用心用情用功打造更多無愧於時代、無愧於人民、無愧於民族的精品力作，以推動電視劇行業高質量發展，並為建設文化強國作出更大貢獻。