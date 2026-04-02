重慶男為圖方便　用無人機｢吊人上山｣離地逾10米　遭禁飛1年

內地無人機使用日益普及，違規事件也隨之增加。大疆公司近期巡查發現，重慶一名飛手竟使用農用無人機將人員吊掛送上山，離地高度超過10公尺，大疆首度撤銷農用無人機操作證照，當地警方也介入開罰。此外，內地近日公布全球最大無人運輸機「長鷹8」首飛影片，載重可達3.5噸。



重慶一處橘子園的鄭姓員工，結束工作後因疲憊不想爬山返程，貪圖方便竟突發奇想，使用手邊的農用無人機將地勤人員吊掛上山，離地高度超過10公尺。大疆公司例行巡查時發現相關影片，隨即祭出重罰。

重慶一處橘子園的鄭姓員工，結束工作後因疲憊不想爬山返程，使用手邊的農用無人機將地勤人員吊掛上山。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

無人機將地勤人員吊掛上山，離地高度超過10米：

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大疆旗下慧飛培訓中心發布公告，吊銷鄭姓男子的操作證，並禁飛禁考一年，此為農用無人機行業首例吊銷操作證事件。大疆公告說明，使用無人機吊人屬於性質惡劣、安全隱患極大的違規操作，不僅危害自身，也威脅公共安全。事件曝光後，當地警方也介入調查，對操作無人機的男子進行警告並開出罰單。

內地無人機發展備受國際關注，近日再公布第一款名為「長鷹8」的大型運輸機首飛影片。長鷹8號專案技術總監石磊表示，當日首飛主要分為地面滑跑、起飛離地、爬升、巡航及下降等階段。

長鷹-8將於成功首飛。（央視新聞）

長鷹8被稱為「無人空中重卡」，機體自重3.5噸，還可載運3.5噸貨物，內地宣稱這是全球最大無人運輸機。該機體配備兩個發動機，可在跑道和高原起降，起降距離小於500公尺，最大航程超過3000公里，可從北京直接飛至新疆。

中國兵器北方工業北方長鷹董事長蔡航清表示，長鷹8無人機載重能力強，整個起飛重量達到7噸，艙內空間達18立方公尺，裝卸效率可保證在15分鐘內完成作業。官方介紹，長鷹8載貨重量大、起降場地要求低，未來將應用於電商物流，以及高原、海島物資補給、應急搶險等領域。

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