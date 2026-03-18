中國科學家利用幹細胞再生胰島 1型糖尿病患者實現血糖自主調控
撰文：林芷瑩
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糖尿病是一種慢性疾病，其中第1型糖尿病又稱為「胰島素依賴型糖尿病」，患者因自身免疫系統攻擊胰腺細胞，導致無法分泌足夠胰島素。傳統的胰島移植有效，但受限於供體嚴重匱乏，無法惠及廣大患者。
中國科學院分子細胞科學卓越創新中心（生物化學與細胞生物學研究所）程新研究組，聯合海軍軍醫大學第二附屬醫院（上海長征醫院）殷浩教授團隊，首次分別利用自體與異體幹細胞來源的再生胰島進行微創移植，成功實現了1型糖尿病患者的胰島功能重建與血糖自主調控。
《新華社》報道，這項探索性臨床研究已在3例1型糖尿病患者中，取得胰島功能重建、血糖自主調控與脫離外源胰島素等積極療效。目前，該療法仍需聯合長期免疫抑制治療，以克服1型糖尿病自身免疫復發等問題。
中科院分子細胞科學卓越創新中心研究員程新介紹，體外胰島再生，相當於為患者「更換零件」。研究團隊經過多年深入研究，建立了一套全新的基於內胚層幹細胞的技術體系。
這一新技術路線方向更明確，分化步驟更簡化，生產周期縮短至2周，效率大幅提升。並且，這類內胚層幹細胞在體內不會增殖，最大程度降低了傳統方法可能帶來的成瘤風險。
利用這項體外定向分化技術，團隊成功構建了可用於治療胰島功能嚴重受損或衰竭型糖尿病的「再生胰島」。患者通過肝門靜脈輸注，將再生胰島移植到體內後，它們便能像正常胰島組織一樣，發揮調控血糖功能。
基於該自主知識產權開發的「異體人再生胰島注射液（E-islet01）」，已於2025年4月和2026年1月先後獲得中國與美國的新藥臨床試驗（IND）批件。目前，相關臨床試驗正嚴謹有序開展。
相關論文已於國際學術期刊《柳葉刀·糖尿病與內分泌學》（The Lancet Diabetes & Endocrinology）發表。
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