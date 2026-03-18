中國科學家利用幹細胞再生胰島　1型糖尿病患者實現血糖自主調控

糖尿病是一種慢性疾病，其中第1型糖尿病又稱為「胰島素依賴型糖尿病」，患者因自身免疫系統攻擊胰腺細胞，導致無法分泌足夠胰島素。傳統的胰島移植有效，但受限於供體嚴重匱乏，無法惠及廣大患者。

中國科學院分子細胞科學卓越創新中心（生物化學與細胞生物學研究所）程新研究組，聯合海軍軍醫大學第二附屬醫院（上海長征醫院）殷浩教授團隊，首次分別利用自體與異體幹細胞來源的再生胰島進行微創移植，成功實現了1型糖尿病患者的胰島功能重建與血糖自主調控。



3月17日，在中國科學院分子細胞科學卓越創新中心（生物化學與細胞生物學研究所）舉行的發布會上，程新研究員介紹研究成果。（新華社）

《新華社》報道，這項探索性臨床研究已在3例1型糖尿病患者中，取得胰島功能重建、血糖自主調控與脫離外源胰島素等積極療效。目前，該療法仍需聯合長期免疫抑制治療，以克服1型糖尿病自身免疫復發等問題。

3月17日，在中國科學院分子細胞科學卓越創新中心（生物化學與細胞生物學研究所）舉行的發布會上，程新研究員介紹研究成果。（新華社）

中科院分子細胞科學卓越創新中心研究員程新介紹，體外胰島再生，相當於為患者「更換零件」。研究團隊經過多年深入研究，建立了一套全新的基於內胚層幹細胞的技術體系。

這一新技術路線方向更明確，分化步驟更簡化，生產周期縮短至2周，效率大幅提升。並且，這類內胚層幹細胞在體內不會增殖，最大程度降低了傳統方法可能帶來的成瘤風險。

基於內胚層幹細胞的胰島體外再造技術示意圖。（中國科學院分子細胞科學卓越創新中心）

利用這項體外定向分化技術，團隊成功構建了可用於治療胰島功能嚴重受損或衰竭型糖尿病的「再生胰島」。患者通過肝門靜脈輸注，將再生胰島移植到體內後，它們便能像正常胰島組織一樣，發揮調控血糖功能。

基於該自主知識產權開發的「異體人再生胰島注射液（E-islet01）」，已於2025年4月和2026年1月先後獲得中國與美國的新藥臨床試驗（IND）批件。目前，相關臨床試驗正嚴謹有序開展。

3月17日，在中國科學院分子細胞科學卓越創新中心（生物化學與細胞生物學研究所）實驗室，程新研究員（左）和學生交流。（新華社）

3月17日，在上海長征醫院，殷浩教授（左一）接受記者採訪。（新華社）

相關論文已於國際學術期刊《柳葉刀·糖尿病與內分泌學》（The Lancet Diabetes & Endocrinology）發表。