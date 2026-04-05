中方證實處決法籍華裔毒販　法國外交部表震驚

中國駐法國大使館4月5日證實，62歲法國公民陳森（Chan Thao Phoumy）因販毒罪已被執行死刑，強調打擊毒品犯罪是各國共同責任，中國是法治國家，對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和待遇。此前一天，法國外交部批評中方做法。



2026年4月5日，中國駐法國大使館證實，62歲法國公民陳森（Chan Thao Phoumy）因販毒罪已被執行死刑。（中國駐法國大使館網頁截圖）

法國外交部4日表示，儘管法方基於人道主義因素，曾多次請求中方赦免陳森，但仍在廣州市被執行死刑，法方對此表達震驚。此外，其辯護律師被禁止出席最終庭審，被告權利遭侵犯，法方對此「尤其遺憾」。聲明重申，法國在任何地方、任何情況下都反對死刑，並呼籲在全球範圍內廢除死刑。

2007年9月7日，一宗特大的跨國走私毒品案在廣州中院宣判。被告人從左到右分別為：陳森、馮偉明、甘霖、敖惠東、許凱川、敖惠瓊。（信息時報圖片）

路透社報道，陳森出生於廣州，後入籍法國。法國國際廣播電台（RFI）則指，陳森是在老撾出生。他2005年因涉嫌販毒被捕，是當時同案89名疑犯之一，於2007年被判處無期徒刑。2010年，陳森再因涉及一宗價值1億元人民幣的毒品走私案，被判處死刑。該走私案涉及在中國製造、運輸和販賣大量冰毒。