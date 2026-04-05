中方證實處決法籍華裔毒販 法國外交部表震驚
撰文：蕭通
出版：更新：
中國駐法國大使館4月5日證實，62歲法國公民陳森（Chan Thao Phoumy）因販毒罪已被執行死刑，強調打擊毒品犯罪是各國共同責任，中國是法治國家，對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和待遇。此前一天，法國外交部批評中方做法。
法國外交部4日表示，儘管法方基於人道主義因素，曾多次請求中方赦免陳森，但仍在廣州市被執行死刑，法方對此表達震驚。此外，其辯護律師被禁止出席最終庭審，被告權利遭侵犯，法方對此「尤其遺憾」。聲明重申，法國在任何地方、任何情況下都反對死刑，並呼籲在全球範圍內廢除死刑。
路透社報道，陳森出生於廣州，後入籍法國。法國國際廣播電台（RFI）則指，陳森是在老撾出生。他2005年因涉嫌販毒被捕，是當時同案89名疑犯之一，於2007年被判處無期徒刑。2010年，陳森再因涉及一宗價值1億元人民幣的毒品走私案，被判處死刑。該走私案涉及在中國製造、運輸和販賣大量冰毒。
傳日本頂級陪酒女郎與牛郎男友攜毒品入境廣州被捕 最重恐判死刑2日本人涉毒入境廣州被捕 一人保釋一人拘留 中國外交部回應涉運毒及洗錢 柬埔寨判5大陸男、2台男終身監禁 最年輕僅32歲湖北群星晚會被質疑讓「劣跡藝人」借機復出 1人曾因涉毒入獄華人大毒梟張智棟傳為北大校友 憑出色西班牙語上位兼娶墨西哥妻