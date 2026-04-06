3月中國國內能源價格指數環比大漲16.5%　大宗商品價格指數漲4%

受中東局勢持續動盪及國際原油價格飆升等「輸入性風險」影響，內地生產成本壓力增加。中國物流與採購聯合會昨日（5日）發布最新數據顯示，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）環比上漲4%，其中能源與化工類價格指數更錄得雙位數增長，漲幅分別高達16.5%及21.8%。專家分析指，儘管國內市場需求正穩步回升，但地緣政治引發的成本連鎖反應，正考驗內地產業對外部風險的抵禦能力。



據《中新社》報道，中國物流與採購聯合會星期天（4月5日）發布數據，顯示3月中國大宗商品價格指數（CBPI）為129.9點，環比上漲4%，同比上漲14.5%。從指數運行情況來看，節後企業生產穩步回升，市場需求較好釋放，供需雙向均呈現積極變化，大宗商品市場向好基礎進一步鞏固。

分行業看，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，國內能源、化工價格指數大幅走高，環比分別上漲16.5%和21.8%。隨著節後國內市場需求逐步回升，以及鐵礦石進口物流運費上漲，黑色系價格指數環比小幅上漲。受國際化肥價格上漲，生物燃料需求上升帶動，國內農產品價格指數環比上漲2.8%。

鐵路運輸適合運載大宗商品，運送速度亦比海運快。（Getty Images）

分商品看，在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，3月38種（76%）大宗商品價格上漲，12種（24%）大宗商品價格下跌。3月漲幅前三的大宗商品為柴油、甲醇和乙二醇。跌幅前三的為氧化鐠釹、電解鋅和焦煤。

中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭表示，3月，中國大宗商品價格指數大幅上漲是國內大宗商品市場景氣水平回升、政策效應逐步顯現，以及中東地緣政治持續緊張等因素共同作用的集中體現。

從國內外大宗商品指數的比較來看，中國大宗商品市場價格波動幅度遠小於國際市場。周旭指出，當前外部不確定不穩定性因素交織，部份行業生產成本上漲壓力較大。面對新的形勢，產業企業需進一步加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源和替代性資源利用，增強市場風險抵御應對能力。

圖為2023年3月7日，中國石油廣東石化煉化一體化項目儲存設施。（新華社）

3月23日，內地成品油價格上漲，92號汽油價格破9元（人民幣，下同）大關，本次也是年內內地第五次油價上調，同時也是漲幅最大的一次。此外，4月5日起，內地部分航空公司調高燃油費，800公里以上的長途航線收費由原來的20元飆升至120元，漲幅高達5倍。