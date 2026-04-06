內媒：蘋果首款摺疊手機iPhone Fold已在富士康試產 下半年推出
撰文：盧詩文
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據內媒《中國證券報》報道，4月6日，有產業鏈人士向其披露，富士康已在試產蘋果摺疊屏iPhone手機。此外，2025年，有供應鏈公司透露，蘋果給供應商提供的出貨目標指引為2026年下半年推出首款摺疊屏手機，是一款大摺疊屏iPhone。
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據此前報道，3月12日消息，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold已經明確，將在今年9月與iPhone 18 Pro系列一起發佈，將是蘋果最貴手機產品。
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這是蘋果歷經多年技術打磨後的首款摺疊屏機型，採用更寬的屏幕設計，旨在解決目前摺疊屏手機摺痕明顯等行業痛點。
據了解，蘋果為iPhone Fold定下約2000美元的售價，使其成為2026年iPhone產品線中定價最高的機型，結合供應鏈信息，其內地版本起售價預計在1.4萬-1.5萬元人民幣，頂配版本或突破2萬元人民幣。
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