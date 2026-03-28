世界首創｜「遠海浮動島」在上海啟動建設 冀提高颱風預報精度
撰文：吳真銘
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3月28日，由上海交通大學承擔、被稱為「遠海浮動島」的深遠海全天候駐留浮式研究設施項目，在上海全面啟動建設。
世界首創 包含三大系統
官媒《央視新聞》報道，「遠海浮動島」可以同時承載海洋裝備、海洋資源、海洋科學等領域科研需求，是世界首創的超大型海上科研平台。
「遠海浮動島」大科學裝置包含設施平台主體、船載實驗室和岸基保障三大系統。設施平台主體系統創新採用「半潛式雙船體」船型方案，具備百噸級大型深海裝備實海試驗能力，可開展萬米全海深科研探索與實驗研究。
有望提高颱風預報精度
「遠海浮動島」大科學裝置，預計2030年建成。獨特的設計，使它可以同時承載國家在海洋裝備、海洋資源、海洋科學等領域的研究需求，將為深海採礦系統、船海關鍵配套裝備、海洋油氣裝備等提供實海試驗平台；加快海洋資源商業化開採利用；揭示海洋生態系統的季節性演變規律，探索生命起源與演化奧秘；並有望進一步提高颱風預報精度，提升防災減災能力。
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