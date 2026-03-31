台積電董事長稱中國機器人「好看而已」　北京學者：勿低估創新力

台灣的亞洲大學3月21日頒發名譽博士學位予台積電董事長魏哲家，表彰其長期領導企業並推動全球半導體產業發展的貢獻。在致詞時，魏哲家談及人工智能與機器人發展趨勢，並直言中國機器人跳來跳去「沒用，好看而已」，引起輿論討論。周二（31日），北京大學國家發展研究院院長黃益平表示，中國很多創新在早期是很粗糙的，但是不要低估中國企業與產業的創新能力。



日前在談及產業發展時，魏哲家指出，隨著高齡化社會來臨，未來每個家庭都可能需要機器人協助照護，因此人工智能技術將變得極為重要。他表示，目前機器人透過感測與資料收集，將資訊傳輸至其「大腦」，才能有效服務人類，而晶片的穩定性與可靠性至關重要。

他並指出，「現在全球95%的機器人『大腦』都是台積電製造出來的」，並強調機器人的「可靠性」不能被忽視。對於中國在機器人領域的展示，魏哲家則直言，「中國一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，沒用，好看頭而已」，引發外界討論其對產業實用性的看法。

2025年11月8日，台灣新竹，台積電行政總裁魏哲家（左）與英偉達行政總裁黃仁勳（右）出席台積電年度運動會使同台互動。（Reuters）

中國記協周二舉行新聞茶座，由北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平主講「走向新的增長模式」。

對於魏哲家的講話，黃益平表示，AI創新對效率與生產力的提高是有實在的統計數據的，中國很多創新在早期都是很粗糙的，一開始新能源車、太陽能產品也是看起來不讓人覺得印象深刻，到機器人階段如果是事先程式撰寫編好，只是做簡單工作當然沒有深遠意義，但是每一個創新，尤其是具身智能機器人是一步步往前走。

宇樹科技人形機器人G1正在靈活操作。（杭州發改發布微信公眾號）

黃益平又提到亦莊半程馬拉松的比賽，指出機器人在馬路上跑的時候與事先程式撰寫編好不一樣，因為要隨時應對環境變化做出反應，到了那一步跨越與在舞台上跳舞是不一樣的。

黃強調，機器人的發展看起來是全世界都在做的過程，但是不要低估一開始似乎不是那麼高端、後來優質的產品。正如十年前外界可能覺得新能源汽車不特別有希望一樣，他呼籲不要低估中國企業與產業的創新能力。