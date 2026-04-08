鄭麗文訪陸｜鄭麗文宋濤高鐵對坐「親切聊天」　禮遇與馬英九一致

國民黨主席鄭麗文訪陸行於4月7日展開，當日下午她抵達上海，國台辦主任宋濤除了親自接機，就連到南京路上都是一路陪同，連搭乘的高鐵還有專屬車廂，抵達南京時，車隊更是直接開上月台，展現高規格。



台媒《聯合報》報道，國民黨訪問團抵達上海後隨即乘坐考斯特中型巴士車隊進入高鐵站前往南京，不用進行嚴苛的安檢通關手續，就可直接到月台搭高鐵，相關作法與前總統馬英九先前訪陸一致。

國民黨主席鄭麗文訪陸行於4月7日展開，當日下午她抵達上海，國台辦主任宋濤除了親自接機。（國民黨提供）

據了解，在高鐵發車前，鄭麗文與宋濤等中共方面人員還有約四十分鐘的交流，但並非正式會見，而僅是閒話家常。

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《中天新聞網》報道，在國台辦主任宋濤的陪同下，國民黨主席鄭麗文滿臉笑意，訪團一行人浩浩蕩蕩，搭乘高鐵復興號從上海前往南京。在復興號的專屬車廂內，陸方拿出水果小點盡心款待，鄭麗文與宋濤更是面對面而坐。

報道指，宋濤、鄭麗文及李乾龍、蕭旭岑、張榮恭等人皆安排在第一車廂，訪團其他成員則在第二車廂，台辦人員第三，隨行維安在第四，直到第五車廂才開放給一般民眾。抵達南京後，車隊也上比照當年馬英九訪陸時的高規格，直接開上月台迎接。

另一頭的南京中山陵，陸方為了迎接鄭麗文，７國台辦副主任潘賢掌已率隊前往場勘，沿途動線更是戒備森嚴。《中天新聞網》稱，相較於前兩任黨魁朱立倫、洪秀柱，接待檔次似乎更高了一些。