鄭麗文上海美團總部體驗無人機送奶茶　與宋濤夜遊黃浦江

周三（8日）上午，鄭麗文結束南京中山陵行程後，中午在南京金陵飯店與江蘇省委書記信長星會面。隨後她接著搭乘高鐵前往上海，參觀上海美團總部，當場體驗無人機快遞送奶茶服務，以及參觀上海濱江工業區，與多名來到上海讀書、工作的台灣人交流。傍晚，鄭麗文與中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧見面。夜間，鄭麗文在國台辦主任宋濤的親自陪同下，搭乘「上海之星」夜遊黃浦江。



今晚，鄭麗文和國台辦主任宋濤搭乘「上海之星」夜遊黃浦江。（網絡截圖）

今晚，鄭麗文和國台辦主任宋濤搭乘「上海之星」夜遊黃浦江。（網絡截圖）

今日夜間，鄭麗文搭乘「上海之星」夜遊黃浦江。（網絡截圖）

鄭麗文晤上海市委書記陳吉寧：盼我們這一代人不要成為年輕人阻礙

鄭麗文夜遊黃浦江

綜合《中時新聞網》等台媒報道，今日傍晚，鄭麗文與中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧會面後。晚間，她在國台辦主任宋濤的親自陪同下，搭乘「上海之星」夜遊黃浦江，沿途飽覽上海標誌性夜景，包括金融重鎮陸家嘴及地標建築東方明珠塔。此行同行陪同者還包括國台辦聯絡局局長楊毅及上海市台辦主任金梅。

晤江蘇省委書記信長星 鄭麗文:感謝照顧台商

今日中午，鄭麗文於南京金陵飯店會見江蘇省委書記信長星。鄭麗文在致詞時盛讚江蘇是「中華文明文化裡頭最精彩、最精緻的典範代表」。如果台蘇的青年能夠在這樣的基礎上面交流合作、有更多的文化發揮，未來的成就是不可限量的。

鄭麗文晤江蘇省委書記信長星。（影片截圖）

在談到經濟時，鄭麗文向信長星表示「台商在這邊也非常感謝你們的照顧」，也在這裡創下了非常多成功的產業。她稱，大陸在「十五五」規劃下，現代化進程與科技成就傲視全球，若兩岸能在產業、文化等領域相互學習、合作，「一定會對人類做出更大貢獻」。

信長星致詞時表示，代表江蘇省委向鄭麗文此行表示熱烈歡迎，他表示，鄭麗文上午在中山陵謁陵時群眾非常熱情，說明鄭此行順應了要和平、要發展、要交流、要合作的台灣社會主流利益，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望，可以說順應民意。

鄭麗文訪上海「美團」總部 體驗無人機送餐

鄭麗文還來到位於上海楊浦的美團總部，美團創辦人王興親自接待，並安排鄭麗文體驗無人機快遞送奶茶服務。鄭麗文表示，大陸的低空經濟政策，確實有台灣值得借鏡之處。

鄭麗文訪上海「美團」總部，體驗無人機送餐。（影片截圖）

在王興的陪同下，鄭麗文實際體驗用手機下單了兩杯「奶茶三兄弟」，當看到無人機送餐後，她面露興奮表情並驚呼，「還是溫的！」

鄭麗文稱，低空經濟是未來的趨勢，今天難得可以看到實地操作以及背後的政策。她稱讚美團具有前瞻性思路，搭配體貼入微的服務，也在外送時考慮到安全性，值得台灣學習。

參訪上海濱江工業區 鄭麗文與台灣青年對談

鄭麗文還來到上海濱江工業區參訪，並與很多在上海生活的台灣青年對談。鄭麗文表示，如果兩岸可以更開放，交流能夠更順暢、沒有任何的阻礙，相信年輕人能夠找到志同道合的朋友，並在更大的舞臺上面發光發熱。

鄭麗文參訪上海濱江工業區，與台灣青年對談。（中天新聞）

鄭麗文出席濱江工業區舉辦的「讀書沙龍」，現場不少台灣青年輪流向她分享在大陸的生活經歷。鄭麗文對這些台灣青年來大陸「闖蕩」表示肯定，「這麼年輕，這麼勇敢，這麼果決，同時在這邊找到你們自己的一方天地。生命不斷，年輕的創意似乎沒有人可以擋得住。」

鄭麗文表示，希望更多兩岸青年能夠找到自己志同道合的朋友們，在自己的舞台上努力，「我覺得太棒了！」